Sağlıklı Yaşam Tarzını Benimseyenlerin Sofrasından Eksik Etmemesi Gereken 10 Tarif

Lezzetli bir akşam yemeği hazırlamaya hazır mısınız? Kuzu pirzolalarınız ve nefis nohut salatanızla sofranızı şenlendirin!

Malzemeler:

Sebzeli Kuzu Pirzola

4 adet kuzu pirzola

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı taze biberiye

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz ve karabiber

1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, 1 adet patlıcan (dilimlenmiş)

Nohut Salatası

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet domates (doğranmış)

1/2 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Kuzu pirzolalarını bir kasede zeytinyağı, taze biberiye, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberle iyice ovalayın. Bu, pirzolaların hem lezzetli hem de yumuşak olmasını sağlayacak.

2. Kırmızı biber, yeşil biber ve patlıcanı dilimleyin. Sebzelerin üzerine biraz zeytinyağı ve tuz serpin. Bu, sebzelerin daha iyi pişmesini ve lezzetini artıracak.

3. Bir kasede doğranmış domatesi ve ince dilimlenmiş kırmızı soğanı karıştırın. Salatanın taze ve canlı kalması için malzemeleri iyice karıştırın.

4. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin. Sosu iyice karıştırarak tüm malzemelerin eşit şekilde tatlanmasını sağlayın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesini kullanarak, hazırladığınız kuzu pirzolalarını ve sebzeleri yerleştirin. Airfryer'ınızı 190°C'ye ayarlayın ve 12-15 dakika pişirin.

6. Airfryer'ın küçük haznesine nohutları yerleştirin. Airfryer'ınızı 180°C'ye ayarlayın ve 8 dakika kadar pişirin. Bu işlem nohutların biraz çıtır hale gelmesini sağlar, salatanıza ekstra bir doku katacaktır.

Afiyet olsun!

Bu tarif, hem kuzu pirzolalarının zengin tadını hem de hafif nohut salatasının tazeliğini bir araya getirerek mükemmel bir akşam yemeği deneyimi sunacak. Philips Çift Hazneli Airfryer'ınız sayesinde, hem ana yemek hem de garnitürünüz kısa sürede hazır olacak. Yemeğinizin tadını çıkarın!