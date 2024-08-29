Sağlıklı Yaşam Tarzını Benimseyenlerin Sofrasından Eksik Etmemesi Gereken 10 Tarif
Sağlıklı Yaşam Tarzını Benimseyenlerin Sofrasından Eksik Etmemesi Gereken 10 Tarif
Sağlıklı yaşamak için lezzetli yemekler hazırlamak zor değil. Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak hem pratik hem de besleyici 10 harika tarifi bir araya getirdik. Bu tarifler sayesinde, sağlıklı yaşam yolunda tatlı bir başlangıç yapabilir ve sofralarınızı hem lezzet hem de sağlıkla doldurabilirsiniz. Hazırlığı kolay, pişirmesi hızlı bu tariflerle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edin. İşte, sağlıklı yaşam tarzınızı destekleyecek en lezzetli tarifler.
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1. Sebzeli Kuzu Pirzola ve Nohut Salatası
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2. Balkabağı Çorbası ve Peynirli Sandviç
3. Izgara Hindi Köfte ve Zeytinyağlı Havuç
4. Karnabahar Kızartması ve Çıtır Kabak Dilimleri
5. Alabalık ve Patates Püresi
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