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Sağlıklı Yaşam Tarzını Benimseyenlerin Sofrasından Eksik Etmemesi Gereken 10 Tarif

etiket Sağlıklı Yaşam Tarzını Benimseyenlerin Sofrasından Eksik Etmemesi Gereken 10 Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 20:31

Sağlıklı yaşamak için lezzetli yemekler hazırlamak zor değil. Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak hem pratik hem de besleyici 10 harika tarifi bir araya getirdik. Bu tarifler sayesinde, sağlıklı yaşam yolunda tatlı bir başlangıç yapabilir ve sofralarınızı hem lezzet hem de sağlıkla doldurabilirsiniz. Hazırlığı kolay, pişirmesi hızlı bu tariflerle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edin. İşte, sağlıklı yaşam tarzınızı destekleyecek en lezzetli tarifler.

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1. Sebzeli Kuzu Pirzola ve Nohut Salatası

1. Sebzeli Kuzu Pirzola ve Nohut Salatası

Lezzetli bir akşam yemeği hazırlamaya hazır mısınız? Kuzu pirzolalarınız ve nefis nohut salatanızla sofranızı şenlendirin!

Malzemeler:

Sebzeli Kuzu Pirzola

  • 4 adet kuzu pirzola

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı taze biberiye

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • Tuz ve karabiber

  • 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, 1 adet patlıcan (dilimlenmiş)

Nohut Salatası

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet domates (doğranmış)

  • 1/2 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Kuzu pirzolalarını bir kasede zeytinyağı, taze biberiye, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberle iyice ovalayın. Bu, pirzolaların hem lezzetli hem de yumuşak olmasını sağlayacak.

2. Kırmızı biber, yeşil biber ve patlıcanı dilimleyin. Sebzelerin üzerine biraz zeytinyağı ve tuz serpin. Bu, sebzelerin daha iyi pişmesini ve lezzetini artıracak.

3. Bir kasede doğranmış domatesi ve ince dilimlenmiş kırmızı soğanı karıştırın. Salatanın taze ve canlı kalması için malzemeleri iyice karıştırın.

4. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin. Sosu iyice karıştırarak tüm malzemelerin eşit şekilde tatlanmasını sağlayın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesini kullanarak, hazırladığınız kuzu pirzolalarını ve sebzeleri yerleştirin. Airfryer'ınızı 190°C'ye ayarlayın ve 12-15 dakika pişirin.

6. Airfryer'ın küçük haznesine nohutları yerleştirin. Airfryer'ınızı 180°C'ye ayarlayın ve 8 dakika kadar pişirin. Bu işlem nohutların biraz çıtır hale gelmesini sağlar, salatanıza ekstra bir doku katacaktır.

Afiyet olsun!

Bu tarif, hem kuzu pirzolalarının zengin tadını hem de hafif nohut salatasının tazeliğini bir araya getirerek mükemmel bir akşam yemeği deneyimi sunacak. Philips Çift Hazneli Airfryer'ınız sayesinde, hem ana yemek hem de garnitürünüz kısa sürede hazır olacak. Yemeğinizin tadını çıkarın!

2. Balkabağı Çorbası ve Peynirli Sandviç

2. Balkabağı Çorbası ve Peynirli Sandviç

Kış akşamları için mükemmel bir kombinasyon: Sıcak ve besleyici balkabağı çorbası ile peynirli sandviç!

Malzemeler:

Balkabağı Çorbası

  • 500 gram balkabağı (küp doğranmış)

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı sebze suyu

  • Tuz, karabiber ve muskat (isteğe bağlı)

Peynirli Sandviç

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 dilim kaşar peyniri

  • 1 dilim beyaz peynir

  • 1 çay kaşığı tereyağı

Yapılışı: 

1. Balkabağı küplerini, doğranmış soğanı ve sarımsağı zeytinyağı ile harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine hazırladığınız malzemeleri yerleştirin. Airfryer'ınızı 180°C'ye ayarlayın ve 15 dakika kadar pişirin. Bu işlem, balkabağının yumuşamasını ve tatların iyice karışmasını sağlar.

3.  Ekmek dilimlerinin üzerine tereyağı sürün. Tereyağı, ekmeğin hem lezzetini artırır hem de kızardığında güzel bir çıtırlık kazandırır.

4. Kaşar peyniri ve beyaz peyniri ekmek dilimlerinin arasına yerleştirin. Peynirler eridiğinde sandviçinize mükemmel bir tat katacaktır.

5. Peynirli sandviçi Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yerleştirin. Airfryer'ınızı 180°C'ye ayarlayın ve 5-7 dakika kadar pişirin.

6. Pişen malzemeleri bir blenderdan geçirin. Üzerine sebze suyunu ekleyin ve kıvam alana kadar karıştırın. Çorbanın pürüzsüz ve kremsi bir kıvama gelmesini sağlayın.

7. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak biraz muskat ekleyin. Muskat, çorbaya hoş bir aroma katacaktır.

Afiyet olsun!

3. Izgara Hindi Köfte ve Zeytinyağlı Havuç

3. Izgara Hindi Köfte ve Zeytinyağlı Havuç

Lezzetli bir akşam yemeği için mükemmel bir kombinasyon: Izgara hindi köfte ve zeytinyağlı havuç! Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızı kullanarak bu iki tarifi aynı anda hazırlayın.

Malzemeler:

Izgara Hindi Köfte

  • 500 gram hindi kıyması

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • Tuz ve karabiber

Zeytinyağlı Havuç

  • 2 adet havuç (dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber ve kekik

Yapılışı:

1. Hindi kıymasını, rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı, zeytinyağını, kimyonu, toz kırmızı biberi, tuzu ve karabiberi geniş bir kasede karıştırın. Tüm malzemelerin iyice harmanlandığından emin olun.

2. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfte şekline getirin. Köftelerin eşit pişmesi için aynı boyda olmalarına dikkat edin.

3. Havuç dilimlerini bir kasede zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekikle karıştırın. Bu karışım havuçların tatlanmasını ve pişerken güzel bir aroma kazanmasını sağlar.

4. Airfryer'ın büyük haznesine hazırladığınız köfteleri yerleştirin. Airfryer'ınızı 190°C'ye ayarlayın ve 12-15 dakika pişirin. Ardından havuç dilimlerini küçük haznesine yerleştirin. Airfryer'ınızı 180°C'ye ayarlayın ve 10-12 dakika daha pişirin.

Izgara hindi köftenizin lezzetli ve baharatlı tadı ile zeytinyağlı havuçlarınızın hafif ve aromatik lezzeti, mükemmel bir akşam yemeği deneyimi sunacak. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem köftelerinizi hem de havuçlarınızı aynı anda, kısa sürede hazırlayabilir ve sofranızı lezzetle doldurabilirsiniz. 

4. Karnabahar Kızartması ve Çıtır Kabak Dilimleri

4. Karnabahar Kızartması ve Çıtır Kabak Dilimleri

Hafif ve lezzetli bir akşam yemeği için mükemmel bir kombinasyon: Karnabahar kızartması ve çıtır kabak dilimleri! 

Malzemeler:

Karnabahar Kızartması

  • 1 adet karnabahar (küçük parçalara ayrılmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • Tuz ve karabiber

Çıtır Kabak Dilimleri

  • 2 adet kabak

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Karnabahar parçalarını bir kasede zeytinyağı, sarımsak tozu, kırmızı pul biber, tuz ve karabiberle iyice karıştırın. Bu karışım, karnabaharın lezzetini artıracak ve pişerken güzel bir tat verecektir.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine karnabahar parçalarını yerleştirin. Airfryer'ınızı 200°C'ye ayarlayın ve 15 dakika pişirin.

3. Kabakları ince dilimler halinde kesin. İnce dilimler, kabakların daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar.

4. Galeta unu, rendelenmiş parmesan, zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Bu karışım, kabak dilimlerine çıtır bir kaplama sağlayacak.

5.  Kabak dilimlerini bu karışıma bulayın. Her dilimin eşit şekilde kaplandığından emin olun.

6. Hazırladığınız kabak dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yerleştirin. Airfryer'ınızı 180°C'ye ayarlayın ve 10-12 dakika pişirin.

Elinize sağlık!

5. Alabalık ve Patates Püresi

5. Alabalık ve Patates Püresi

Lezzetli ve besleyici bir akşam yemeği için mükemmel bir menü: Alabalık ve kremamsı patates püresi! 

Malzemeler:

Alabalık

  • 2 adet alabalık (temizlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • Tuz ve karabiber

Patates Püresi

  • 2 adet patates

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Alabalıkları bir kasede zeytinyağı, limon suyu, kekik, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberle iyice marine edin. Marine işlemi, balıkların lezzetini artıracak ve daha aromatik olmasını sağlayacaktır.

2. Patatesleri soyup küp küp doğrayın. Bu, patateslerin daha hızlı ve eşit şekilde pişmesini sağlar.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alabalıkları yerleştirin. Küçük haznesine doğranmış patatesleri yerleştirin.

4. Airfryer'ınızı büyük haznesini 190°C'ye ayarlayın ve 15-18 dakika pişirin. Küçük hazneyi 180°C'ye ayarlayın ve 15 dakika pişirin.

5. Pişen patatesleri bir kasede ezip, üzerine süt, tereyağı, tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı pürüzsüz ve kremamsı bir kıvama gelene kadar iyice karıştırın.

Tek seferde farklı tarifler denemenize izin veren bu sistem, koku ve tatları asla birbirine karıştırmaz. Böylece balık gibi normalde kokan tarifleri bile gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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6. Kinoa ve Sebzeli Köfte ile Yoğurtlu Kabak Çubukları

6. Kinoa ve Sebzeli Köfte ile Yoğurtlu Kabak Çubukları

Malzemeler:

Kinoa ve Sebzeli Köfte

  • 1 su bardağı pişmiş kinoa

  • 250 gr kıyma (tercihen az yağlı)

  • 1 rendelenmiş havuç

  • 1 doğranmış soğan

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • Tuz ve karabiber

Yoğurtlu Kabak Çubukları

  • 2 kabak, ince uzun dilimlenmiş

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.

2. Karışımdan köfte şekilleri oluşturun ve büyük hazneye yerleştirin.

3. Daha sonra kabak dilimlerini zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberle karıştırın.

4. Küçük hazneye yerleştirin.

5. Büyük hazneyi 200°C’ye ayarlayın ve köfteleri 15-20 dakika pişirin, köfteleri bir kez çevirin. Küçük hazneyi 180°C’ye ayarlayın ve kabakları yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

7. Karnıbahar Tabbouleh ve Mücver

7. Karnıbahar Tabbouleh ve Mücver

Bu tarifler, sağlıklı ve lezzetli bir yemek deneyimi sunar. Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızın iki haznesini kullanarak aynı anda hem karnıbahar tabbouleh hem de mücver hazırlayabilir, zamanınızı verimli kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!

Malzemeler:

Malzemeler:

Karnıbahar Tabbouleh

  • 1 küçük karnıbahar, ince doğranmış

  • 1/4 su bardağı ince doğranmış taze nane

  • 1/4 su bardağı ince doğranmış maydanoz

  • 1/2 limonun suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Mücver

  • 2 adet kabak, rendelenmiş ve suyunu sıkmış

  • 1/2 su bardağı ince doğranmış yeşil soğan

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/4 su bardağı tam buğday unu

  • 1 yumurta

  • 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Karnıbahar parçalarını büyük hazneye yerleştirin ve 200°C’de 10-12 dakika pişirin.

2. Kabak, yeşil soğan, havuç, un, yumurta, kabartma tozu, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.

3. Karışımı küçük hazneye dökün ve düzleştirin. Airfryer'ı 180°C’ye ayarlayın ve mücveri yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Yüzeyi altın rengi olduğunda hazırdır.

4. Bu sırada pişen karnıbaharı soğumaya bırakın.

5. Soğuyan karnıbaharı bir kasede nane, maydanoz, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırın.

8. Tatlı Patates Püreli Tavuk ve Taze Sebze Çubukları

8. Tatlı Patates Püreli Tavuk ve Taze Sebze Çubukları

Malzemeler:

Tatlı Patates Püreli Tavuk 

  • 500 gr tavuk göğsü, kuşbaşı doğranmış

  • 2 tatlı patates, haşlanmış ve püre haline getirilmiş

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı taze kekik

  • Tuz ve karabiber

Taze Sebze Çubukları

  • 1 havuç, ince çubuklar halinde doğranmış

  • 1 salatalık, ince çubuklar halinde doğranmış

  • 1 kabak, ince çubuklar halinde doğranmış

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü zeytinyağı, taze kekik, tuz ve karabiberle iyice karıştırın.

2. Karışımı büyük hazneye yerleştirin.

3. Sebzeleri zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırın.

4. Küçük hazneye sebzeleri yerleştirin.

5. Büyük hazneyi 200°C’ye ayarlayın ve tavukları 15 dakika pişirin, ara ara kontrol ederek pişirme süresini ayarlayın. Tavukların dışı çıtır çıtır ve içi tamamen pişmiş olmalı. Küçük hazne 180°C’ye ayarlayın ve sebzeleri yaklaşık 10 dakika pişirin. Sebzeler hafifçe yumuşayacak ve dışı çıtırlaşacaktır.

Pişen tavukları tatlı patates püresiyle birlikte tabaklara alın. Yanında çıtır çıtır taze sebze çubukları ile servis yapın.

9. Acılı Misket Köfte ve Ispanaklı Mini Kişler

9. Acılı Misket Köfte ve Ispanaklı Mini Kişler

Airfryer’ınızın büyülü iki haznesi ile sofranıza lezzet katmanın zamanı geldi! İşte acılı misket köfte ve ıspanaklı mini kiş tarifleri ile hem pratik hem de sağlıklı bir akşam yemeği hazırlamanın keyfini çıkarın.

Malzemeler:

Acılı Misket Köfte 

  • 500 gr kıyma (tercihen dana veya kuzu)

  • 1 küçük soğan, rendelenmiş

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1/4 su bardağı ince doğranmış maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı tatlı paprika

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • Tuz ve karabiber

Ispanaklı Mini Kişler 

  • 1 paket hazır tart hamuru (ya da ev yapımı hamur)

  • 2 su bardağı taze ıspanak, doğranmış

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

  • 2 yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1/4 su bardağı krema (isteğe bağlı)

  • 1/4 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1.Kıymayı geniş bir kasede soğan, sarımsak, maydanoz, pul biber, paprika, kimyon, yumurta, galeta unu, tuz ve karabiberle yoğurun. Karışım iyice harmanlanmalı, tüm lezzetler birbirine geçmeli.

2. Karışımdan küçük misket köfteler yapın ve büyük hazneye tek sıra halinde dizin.

3. Airfryer'ı 200°C’ye ayarlayın. Köfteleri yaklaşık 15-18 dakika pişirin. Köftelerin dışı çıtır, içi ise yumuşak ve tamamen pişmiş olmalı.

4. Diğer tarif için tart hamurunu küçük kiş kalıplarına serin, kenarlarını güzelce sıkıştırın. Hamuru, biraz önceden pişirseniz de güzel sonuç alabilirsiniz.

5. Ispanakları bir tavada hafifçe soteleyin ve suyunu süzün.

6. Bir kasede yumurta, süt, krema (kullanıyorsanız), muskat, tuz ve karabiberi çırpın.

7. Ispanakları ve rendelenmiş peyniri tart hamurunun üzerine eşit şekilde yerleştirin. Üzerine hazırladığınız karışımı dökün.

8. Küçük hazneye yerleştirin ve Airfryer'ı 180°C’ye ayarlayın. Mini kişleri yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Üstleri hafifçe altın rengi olmalı, içleri ise iyice pişmiş olmalı.

10. Köz Patlıcan Salata ve Tarçınlı Elma Tatlısı

10. Köz Patlıcan Salata ve Tarçınlı Elma Tatlısı

Airfryer’ınızla hem hafif bir başlangıç hem de tatlı bir kapanış yapmak istemez misiniz? İşte köz patlıcan salatası ve tarçınlı elma tatlısı tarifleri, hem lezzetli hem de sağlıklı!

Malzemeler: 

Köz Patlıcan Salata 

  • 4 orta boy patlıcan

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 küçük soğan, ince doğranmış

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 yeşil biber, doğranmış

  • 1 kırmızı biber, doğranmış

  • 1 domates, doğranmış

  • 1/4 su bardağı doğranmış taze nane

  • 1/4 su bardağı doğranmış maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

  • Tuz ve karabiber

Tarçınlı Elma Tatlısı 

  • 3 adet elma

  • 2-3 çorba kaşığı su

  • 3 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çorba kaşığı toz tarçın

  • 4 tatlı kaşığı çekilmiş ceviz içi

Yapılışı:

1. Patlıcanları birkaç yerinden çatalın ucuyla delin. 

2. Philips airfryer’ın büyük haznesini çıkarın. Patlıcanları pişirme haznesine yerleştirip

ısıyı 200 dereceye getirin. Patlıcanları yaklaşık 15-20 dakika közleyin. Patlıcanların dışı iyice kararmalı ve içi yumuşak olmalı.

3. Közlenmiş patlıcanları bir kaba alın ve kabuklarını soyun. Doğrayın.

4.  Bir kasede soğan, sarımsak, yeşil biber, kırmızı biber, domates, nane, maydanoz, nar ekşisi, tuz ve karabiber ile karıştırın. 

5. Elmaları soyun ve dörde kesin. Çekirdekli kısımlarını temizleyip, elma dilimlerini ince ince doğrayın.

6. Philips Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın. Elma dilimlerini hazneye düzgün bir şekilde yerleştirin. Üzerine 2-3 çorba kaşığı su ekleyin. Bu, elmaların pişerken nemli kalmasına ve şekerin karamelize olmasına yardımcı olacak.

7. Elma dilimlerinin üzerine toz şeker serpin ve ardından toz tarçını da ekleyin. Tarçın, elmalara mükemmel bir aromatik tat katacak.

8. Hazneyi Airfryer’a yerleştirin ve pişirme derecesini 200°C’ye ayarlayın. Zamanlayıcıyı 15 dakikaya ayarlayın.

Afiyet olsun.

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