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Sağlıklı Beslenmeyi Eğlenceli Hale Getiriyoruz! Airfryer Kullanarak Hazırlanan 12 Düşük Kalorili Atıştırmalık

etiket Sağlıklı Beslenmeyi Eğlenceli Hale Getiriyoruz! Airfryer Kullanarak Hazırlanan 12 Düşük Kalorili Atıştırmalık

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 19:01

Sağlıklı beslenmenin sıkıcı olduğu günler artık çok eskilerde kaldı. Çünkü elinizin altında Philips Çift Hazneli Airfryer olduğu sürece yemek yapmanın yepyeni yollarını keşfedeceksiniz. Hem de lezzetten ödün vermeden!

Bu atıştırmalık tarifler her sağlıklı mutfağa lazım. İşte pişmanlık hissetmeden gönül rahatlığıyla yiyeceğiniz o harika atıştırmalık önerilerimiz!

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1. Protein Pankek

1. Protein Pankek

Eğer atıştırmalık denilince aklınıza önce tatlılar geliyorsa, bu tarif tam sizlik. Hem size enerji verecek hem de uzun süre tok kalmanızı sağlayacak!

Malzemeler:

  • 1 olgun muz

  • 2 büyük boy yumurta

  • 1 çay bardağı yulaf ezmesi

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

  • Bir tutam tuz

  • Biraz zeytinyağı

Yapılışı:

  • Muzu bir kasede güzelce ezin.

  • Üzerine yumurta, yulaf ezmesi, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ekleyerek karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesi içine girecek uygun bir pişirme kabını yağlayın.

  • Karışımdan küçük porsiyonlar alarak bu kaba dökün.

  • Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve pankekleri yaklaşık 8-10 dakika pişirin. 

  • Pankekleri taze meyveler, yoğurt, bal veya diğer sevdiğiniz sağlıklı malzemelerle servis edebilirsiniz.

2. Patates Kroket ve Karışık Sebzeler

2. Patates Kroket ve Karışık Sebzeler

Bir yanda çıtır çıtır pişmiş patates kroketler, bir tarafta ızgara sebzeler düşünün bakalım. Harika görünmüyor mu? İşte bu ikiliyi hazırlamak için yapmanız gerekenler

Patates Kroket

Malzemeler:

  • 4 adet patates

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/2 çay bardağı süt

  • Tuz, karabiber

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

Yapılışı:

  • Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyun ve püre haline getirin.

  • Üzerine tereyağını, sütü, rende kaşar peynirini ve tuz ile karabiberi ekleyip karıştırın.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

  • Bir tabağa yumurta kırın, diğerine galeta ununu dökün.

  • Kroketleri önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın.

  • Buladığınız patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve 200 derecede yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Karışık Sebzeler

Malzemeler:

  • 1 adet tatlı patates

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1/2 su bardağı brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Sebzeleri yıkayıp, dilimleyin.

  • Bir kaba zeytinyağını, kekik, tuz ve karabiberi ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine yerleştirin.

  • 180 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Sebzeler yumuşak ve altın rengini aldığında hazır olacak.

Cihazın biri 6, diğeri 3 litrelik haznesini aynı anda kullanabileceğinizi unutmayın. Bu esnada malzeme miktarına göre hazne seçimi yapabilir ve pişirme süresini mümkün oldukça kısaltabilirsiniz.

3. Baharatlı Tavuk Kanatlar ve Ev Yapımı Cips

3. Baharatlı Tavuk Kanatlar ve Ev Yapımı Cips

Şipşak hazırlanacak, hiç uğraştırmayacak ve doyurucu olacak bir ikiliye ne dersiniz?

Tavuk Kanat

Malzemeler:

  • 8-10 adet tavuk kanadı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını yıkayıp, fazla suyunu süzün.

  • Bir kaba zeytinyağını, kırmızı biberi, tuzu, karabiberi ve kekikleri ekleyip karıştırın.

  • Tavuk kanatlarını bu karışıma bulayın.

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve 200 derecede 15-20 dakika pişirin.

  • Kanatlar altın rengi alıp, dışı çıtır, içi yumuşak olduğunda servise hazır olacak.

Ev Yapımı Cips

Malzemeler:

  • 3 patates

  • Tuz

  • Dilediğiniz baharatlar

Yapılışı:

  • Patatesleri yuvarlak yuvarlak dilimleyin, ne kadar ince olursa o kadar çıtır olacak.

  • Dilimlediğiniz patatesleri dilediğiniz baharatlarla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine ekleyip 190 derece 15-20 dakika ayarıyla pişirin.

4. Tempura Yeşil Fasülye ve Zeytinli Ekmek Çubukları

4. Tempura Yeşil Fasülye ve Zeytinli Ekmek Çubukları

Neredeyse sıfıra yakın yağ kullanarak çıtır çıtır bir atıştırmalık tabağı hazırlamak istiyorsanız, aradığınız tarifler burada!

Tempura Yeşil Fasulyeler

Malzemeler:

  • 250 g taze yeşil fasulye (uçları temizlenmiş)

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı soda (buz gibi soğuk)

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Bir kasede un, soda ve tuzu karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Soda ne kadar soğuk olursa hamur da o kadar çıtır olur.

  • Yeşil fasulyeleri hazırladığınız hamura batırın. Fazla hamurun akması için bir ızgara telinde bekletebilirsiniz.

  • Fasulyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın uygun haznesine yerleştirin. Üzerine yağ sıkarak 200 derecede 10 dakika pişirin. 

Zeytinli ekmek çubukları

Malzemeler:

  • 1 paket hazır ekmek hamuru

  • 1/2 su bardağı zeytin

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı:

  • Ekmek hamurunu açıp içine doğranmış zeytinleri yerleştirin.

  • Hamuru rulo yapıp, dilimlere ayırın.

  • Zeytinyağını sürüp üzerine kekik serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Yağsız pişirme teknolojisi sayesinde tüm malzemeler hem fit hem de çıtır çıtır olacak. Böylece aradığınız atıştırmalık hissini almanızı sağlayacak.

5. Müsli Bar ve Elma Cipsi

5. Müsli Bar ve Elma Cipsi

Yediğiniz tatlılardan pişmanlık duymak zorunda değilsiniz. Çünkü hazırladığınız tarifler hem tatlı ihtiyacınızı giderebilir hem de kalori bakımından sizi üzmeyebilir.

Müsli Bar

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf

  • 1/4 su bardağı bal

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı kuru üzüm

  • 1 tatlı kaşığı vanilya

Yapılışı:

  • Yulaf, kuru üzüm ve vanilyayı bir kaba koyun.

  • Bal ve sütü ekleyip karıştırın.

  • Karışımı bir tepsiye dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine  yerleştirin.

  • 160 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Elma Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 tatlı kaşığı karanfil

Yapılışı:

  • Elmaları ince dilimler halinde kesin.

  • Tarçın ve karanfili üzerine serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

Cihazını ikili hazne tasarımı sayesinde aynı anda farklı tarifler hazırlamanın keyfine doyamayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey malzemeleri hazırlayıp hazneye yerleştirmek ve aynı anda pişirmeye başlamak!

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6. Soğan Cipsi

6. Soğan Cipsi

Bu tarif kesinlikle denediğiniz en ekonomik ve farklı tariflerden biri olacak. Özellikle misafir ağırlıyorsanız bu tarifle dikkat çekeceğinize hiç şüphe yok.

Malzemeler:

  • 1 büyük kuru soğan

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 su bardağı galeta unu

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Soğanın kök kısmını kesmeden, üst kısmından derin kesikler atarak çiçek gibi açılmasını sağlayın.

  • Unu, baharatları ve tuzu bir kapta karıştırın. Ayrı bir kapta yumurtaları sütle çırpın. 

  • Soğanı önce unlu karışıma, sonra yumurtalı karışıma, son olarak galeta ununa bulayın.

  • Soğanı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin. Üzerine zeytinyağı sıkarak 200 derecede 12-15 dakika pişirin.

Cihazın dokunmatik ekranındaki hızlı menüleri kullanarak otomatik pişirme ayarlarına bakabilir ve ihtiyacınıza en uygun modu seçebilirsiniz. Yani tek tıkla lezzet garantisi var.

7. Tavuk Köfteleri ve Çıtır Acılı Nohut

7. Tavuk Köfteleri ve Çıtır Acılı Nohut

Yine yağsız, fit ve doyurucu bir ikilimiz var!

Tavuk Köfte

Malzemeler:

  • 500 g tavuk kıyması

  • 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Büyük bir karıştırma kabında tavuk kıymasını, rende soğanı, sarımsağı, galeta ununu ve yumurtayı birleştirin. Üzerine kimyon, toz biber, karabiber ve tuz ekleyin. Son olarak kıydığınız maydanozu da ekleyip yoğurun. Harcın, biraz yapışkan bir kıvam alması gerekli.

  • Yoğurduğunuz harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve köfteler oluşturun. Üzerine hafifçe basıp yassılaştırın.

  • Köfteleri Philips Çift Hazneli  Airfryer’ın büyük haznesine alın. Üzerlerine hafifçe zeytinyağı püskürtün, 190 derecede 12-15 dakika pişirin.

  • Yanına dilediğiniz soslarla birlikte servis edin.

Çıtır Nohut

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de olabilir, süzülmüş ve kurutulmuş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1/2 çay kaşığı acı toz biber (isteğe göre artırılabilir)

  • 1/2 çay kaşığı kimyon

  • Tuz

Yapılışı:

  • Haşlanmış nohutları temiz bir bezle kurulayın. Nohutların kuru olması, daha çıtır olmalarını sağlar.

  • Nohutları kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, toz kırmızı biber, acı biber, kimyon ve tuzu ekleyip karıştırın.

  • Baharatlanmış nohutları Airfryer’ın küçük haznesine alın. 200 derecede 12-15 dakika pişirin. Pişirme sırasında hazneyi birkaç kez sallayarak nohutların eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Aynı anda pişirme teknolojisi sayesinde artık her şey çok daha pratik ve hızlı tamamlanacak. Üstelik koku ve tatların birbirine karışma riski de olmayacak.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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