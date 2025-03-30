Sağlıklı Beslenmek Sandığından Daha Kolay: Az Malzemeyle Yapabileceğin 11 Yemek
Sağlıklı Beslenmek Sandığından Daha Kolay: Az Malzemeyle Yapabileceğin 11 Yemek
Sağlıklı beslenmek gözünüzde büyümesin! Tüm günün yorgunluğu ile eve geldikten sonra sağlıklı yemekler yapmak gözümüzde dağ gibi büyüyebiliyor. Ama iş sandığınız gibi değil! Az malzeme ile de çok lezzetli ve sağlıklı tarifler yapabilirsiniz. İşte tarif listesi...
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1. Tavuk Kanat ve Pilav
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2. Zeytinyağlı Enginar
3. Pırasalı Mantı
4. Soslu Sebze
5. Nohutlu Ekşili Kabak Yemeği
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6. Bulgur Köftesi
7. Taze Fasulye
8. Tavuklu Sultan Kebabı
9. Mercimek Çorbası
10. Tavuklu Buğday Salatası
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11. Sebzeli Bulgur Pilavı
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