Sağlıklı Beslenmek Sandığından Daha Kolay: Az Malzemeyle Yapabileceğin 11 Yemek

Taptaze sebzeler, mis gibi zeytinyağı ve enginarın o kendine has lezzeti… İşte sofraların en zarif ve hafif yıldızı! Hem sağlıklı, hem ferah, hem de hafifliğiyle gönülleri fetheden bir tat. Özellikle bahar sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinyağlı enginar, hem mideyi yormaz hem de kendini yedikçe yedirir. Dilerseniz pişirmeden buzluğa atın, canınız çektiği an bu lezzetle kendinizi ödüllendirin.