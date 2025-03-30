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Sağlıklı Beslenmek Sandığından Daha Kolay: Az Malzemeyle Yapabileceğin 11 Yemek

etiket Sağlıklı Beslenmek Sandığından Daha Kolay: Az Malzemeyle Yapabileceğin 11 Yemek

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
30.03.2025 - 19:01

Sağlıklı beslenmek gözünüzde büyümesin! Tüm günün yorgunluğu ile eve geldikten sonra sağlıklı yemekler yapmak gözümüzde dağ gibi büyüyebiliyor. Ama iş sandığınız gibi değil! Az malzeme ile de çok lezzetli ve sağlıklı tarifler yapabilirsiniz. İşte tarif listesi...

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1. Tavuk Kanat ve Pilav

1. Tavuk Kanat ve Pilav

Malzemesi az olsun, lezzeti çok olsun bir de sağlıklı oldu mu tadından yenmez diyorsanız bu menü tam bir kombo tadında! Tavuklarınızı sosladıktan sonra istediğiniz kıvamda pişirin, yanına da tereyağlı hatta sebzeli bir pilav yapın. Tam dilediğiniz gibi bir tabağı afiyetle yiyin!

2. Zeytinyağlı Enginar

2. Zeytinyağlı Enginar

Taptaze sebzeler, mis gibi zeytinyağı ve enginarın o kendine has lezzeti… İşte sofraların en zarif ve hafif yıldızı! Hem sağlıklı, hem ferah, hem de hafifliğiyle gönülleri fetheden bir tat. Özellikle bahar sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinyağlı enginar, hem mideyi yormaz hem de kendini yedikçe yedirir. Dilerseniz pişirmeden buzluğa atın, canınız çektiği an bu lezzetle kendinizi ödüllendirin.

3. Pırasalı Mantı

3. Pırasalı Mantı

Az malzemeyle büyük tat yakalamak mümkün! İncecik doğranmış pırasaları biraz baharatla lezzetlendirin. Kıymalı sosunu pişirin. Üzerine yoğurt ve mis gibi bir sos gezdirin, sofranızda hafif ama doyurucu bir alternatif yaratın! Pırasa sevmeyenler bile bu lezzete bayılacak, bizden söylemesi!

4. Soslu Sebze

4. Soslu Sebze

Soslu Sebze, herkesin en sevdiği sağlıklı yemeklerden bir tanesi. Rengarenk sebzeler, mis gibi kokular ve hafifliğiyle hem midenizi yormaz hem de sofranıza nefis bir dokunuş katar. Yanına eklenen yoğurt ya da hafif bir sosla birleştiğinde, tadına doyum olmaz! Hafif yemek severler için tam bir favori!

5. Nohutlu Ekşili Kabak Yemeği

5. Nohutlu Ekşili Kabak Yemeği

Bazen bir yemeğin fazla uğraş gerektirmeden tam kıvamında bir tat sunduğunu hissedersiniz. İşte nohutlu ekşili kabak tam olarak böyle bir yemek! Ne ağır ne de sıradan, hafifliğiyle mideyi yormaz ama içindeki nohutla tam kıvamında bir doyuruculuk sunar. O hafif ekşi dokunuşu, kaşığa her gelişinde insanın iştahını daha da açar. Bir tabak yetmeyecek, baştan uyaralım!

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6. Bulgur Köftesi

6. Bulgur Köftesi

Bu yemek özellikle et sevmeyenler için muhteşem bir kurtarıcı! Bulgur her haliyle aşırı lezzetli malzemelerden biri. Hafif baharatlarla küçük küçük yuvarlanmış köftelerin üstüne dilediğiniz gibi bir sos hazırlayın. Parmaklarınızı yedirecek tam kıvamında bir öğün!

7. Taze Fasulye

7. Taze Fasulye

Tencerede pişerken bile kokusuyla mest eden taze fasulye, her seferinde bizleri lezzet komasına sokacak kadar lezzetli bir tarif.… Ne ağır ne iddialı, tam kararında bir lezzet için evdeki taze fasulyeyi pişirin. Taze fasulye, her haliyle sofranın güvenilir lezzetlerinden biri. Basit ama asla sıradan değil!

8. Tavuklu Sultan Kebabı

8. Tavuklu Sultan Kebabı

Adı kadar yiyen herkesin ağzının da sultanı! Tavuk, sebzeler ve yufkanın mükemmel uyumu, hafifçe kızarırken ortaya çıkan o mis gibi koku… Biz önerirken bile acıktık. Üzerine dökülen kremalı ya da beşamel sosla lezzet katmanları artarken, her lokmada ağızda dağılan enfes bir doku sunar. En az görüntüsü kadar, tadı da harika bir yemek!

9. Mercimek Çorbası

9. Mercimek Çorbası

Mercimek çorbası, insanı sarıp sarmalıyormuş gibi hissettiren çok lezzetli bir çorba. Hastayken şifa, açken doyurucu, soğukken ısıtıcı olur. Bizim onu anlatmamıza gerek yok, hem tadı hem de kokusuyla basit ama etkileyici lezzetlerden biri!

10. Tavuklu Buğday Salatası

10. Tavuklu Buğday Salatası

Hafif ve doyurucu olan tavuklu buğday salatası, özellikle salata yemeye bayılanların en çok tercih ettiği tariflerden bir tanesi! Lif dolu buğday, protein kaynağı tavuk ve taptaze yeşilliklerin buluştuğu bu salata, her lokmada ferahlık hissi verir. Üzerine limon, zeytinyağı ve biraz baharat eklendi mi, muhteşem bir komboya dönüşüyor!

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11. Sebzeli Bulgur Pilavı

11. Sebzeli Bulgur Pilavı

Bulgur pilavı, mutfağın en sağlıklı ve doyurucu alternatiflerinden biri! Üstelik sebzelerle birleşince tam bir vitamin deposuna dönüşüyor. İçine eklenen domates, biber, havuç derken her kaşıkta ayrı bir lezzet patlaması yaşanıyor. Üstüne de bir kaşık yoğurtla daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.

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pondsjournal
pondsjournal
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