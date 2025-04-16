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Sadece Siyasetçi Değil, Usta Bir Oyuncu: Sırrı Süreyya Önder'in Rol Aldığı Filmler

Sadece Siyasetçi Değil, Usta Bir Oyuncu: Sırrı Süreyya Önder'in Rol Aldığı Filmler

Sırrı Süreyya Önder
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 16:34

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 12 saat süren bir ameliyata alındı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre hayati riski süren Önder'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Sağlık durumuyla ilgili ilk 24 saatin kritik önem taşıdığı söylenen Sırrı Süreyya Önder'le ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda başarılı bir oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı olan Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı filmler merak edildi. Önder'in filmlerini derledik:

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Beynelmilel (2006)

Beynelmilel (2006)

Film, 1980 darbesi sonrası bir kasabada geçiyor. Yerel müzisyenlerin askeri tören için müzik çalmak zorunda kalmaları, sistemle bireysel çatışmaları ortaya koyuyor. Mizahi ve dramatik unsurlar bir arada kullanılarak halkın direnişi anlatılıyor.

Ejder Kapanı (2010)

Ejder Kapanı (2010)

İstanbul’da art arda işlenen vahşi cinayetler, emniyette görevli iki polisin peşine düştüğü bir seri katilin izini sürmelerine neden olur. Cinayetler, geçmişte yaşanan adaletsizliklerle bağlantılıdır ve intikam duygusuyla işlenmektedir. Film, adalet, vicdan ve kişisel travmalar ekseninde ilerleyen sert ve karanlık bir polisiye dram sunar.

Ada: Zombilerin Düğünü (2010)

Ada: Zombilerin Düğünü (2010)

Genç bir çift, arkadaşlarıyla birlikte düğünlerini kutlamak üzere ıssız bir adaya gider. Başta her şey eğlenceliyken, adada beklenmedik şekilde ortaya çıkan zombilerle korku dolu anlar başlar. Film, korku ve komediyi harmanlayarak hayatta kalma mücadelesini absürt ve eğlenceli bir dille anlatır.

Ferahfeza (2012)

Ferahfeza (2012)

Genç bir tersane işçisi olan Ali, hayatındaki sıkışmışlıktan kurtulmak ve özgürlüğü bulmak için bir gemiyle uzaklara gitmenin hayalini kurar. Bir gün, asi ve hayalperest bir genç kadın olan Eda’yla tanışır; birlikte şehirde bir maceraya atılırlar. Film, umut, kaçış arzusu ve gençliğin içsel yolculuğunu sade ama etkileyici bir dille işler.

Yeraltı (2012)

Yeraltı (2012)

Muharrem, Ankara’da yaşayan, içine kapanık ve toplumla uyumsuz bir memurdur; eski arkadaşlarının bir yazar arkadaşları anısına düzenlediği buluşmaya katılmasıyla bastırdığı duygular gün yüzüne çıkar. Film, bireyin kendi iç dünyasıyla çatışmasını ve bastırılmış öfkesini kara mizahla işler. Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar eserinden esinlenen bu yapım, modern insanın yabancılaşmasını çarpıcı bir şekilde yansıtır.

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Düğün Dernek (2013)

Düğün Dernek (2013)

Sivas’ta yaşayan İsmail, yurt dışından dönen oğluna ani bir düğün yapmaya karar verir ve kasaba halkıyla birlikte büyük bir seferberlik başlatır. Kısıtlı imkânlarla düğünü organize etmeye çalışırken birbirinden absürt olaylar yaşanır. Film, bol kahkaha ve Anadolu sıcaklığıyla geleneksel değerleri mizahi bir dille harmanlar.

İtirazım Var (2014)

İtirazım Var (2014)

İmam Selman Bulut’un görev yaptığı camide bir cinayet işlenir ve Selman, kendi yöntemleriyle bu olayı çözmeye karar verir. Soruşturma derinleştikçe, hem dini kimliği hem de kişisel geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Film, polisiye türünü mizah ve toplumsal eleştiriyle harmanlayarak alışılmışın dışında bir karakter üzerinden inanç, adalet ve ahlak kavramlarını sorgular.

Gerçek Kesit: Manyak

Gerçek Kesit: Manyak

Annesiyle yaşayan, içine kapanık ve topluma uyum sağlayamayan Rıza’nın psikolojik çöküşü, onu karanlık ve kanlı bir yola sürükler. Gündelik hayatın sıradanlığıyla absürtlüğü iç içe geçerken, Rıza’nın iç dünyası giderek daha rahatsız edici bir hâl alır. Televizyon efsanesi Gerçek Kesit’in sinema uyarlaması olan bu film, kitsch estetiğiyle şiddet ve deliliği kara mizahla harmanlar.

Sur'da Devran (2023)

Sur'da Devran (2023)

1990'lı yılların sonunda Diyarbakır Sur'da yaşayan üç yakın arkadaş, Titi, Dodo ve Şaşo, kentin ve dönemin kısıtlı imkânlarıyla günü kurtarmaya çalışarak yaşamlarını sürdürürler. Titi'nin güvercinleriyle katıldıkları bir yarışma planı, hava koşulları nedeniyle başarısız olur; ancak beklenmedik bir şekilde karşılarına çıkan beyaz bir güvercin, onların hayatlarında yeni bir sayfa açar. Film, mizahın, yoksulluğun ve aşkın iç içe geçtiği, Sur'un dar sokaklarında geçen sıcak ve dokunaklı bir hikâyeyi anlatır.

Celal'in Treni (2024)

Celal'in Treni (2024)

Kars'ta yaşayan Celal, kamera alacak parası dahi olmamasına rağmen bir sinema filmi çekerek köyünden sesini dünyaya duyurmayı hayal eder. Bilgi ve maddi imkânların yokluğunda, yaşam ışığını sinemada bulan Celal, hayallerine ulaşmak için her şeyi göze alır. Film, azim ve tutkunun, imkânsızlıklar içinde nasıl bir yolculuğa dönüşebileceğini etkileyici bir şekilde anlatır.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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