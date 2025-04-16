Sadece Siyasetçi Değil, Usta Bir Oyuncu: Sırrı Süreyya Önder'in Rol Aldığı Filmler
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 12 saat süren bir ameliyata alındı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre hayati riski süren Önder'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Sağlık durumuyla ilgili ilk 24 saatin kritik önem taşıdığı söylenen Sırrı Süreyya Önder'le ilgili gelişmeler takip ediliyor.
Yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda başarılı bir oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı olan Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı filmler merak edildi. Önder'in filmlerini derledik:
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Beynelmilel (2006)
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Ejder Kapanı (2010)
Ada: Zombilerin Düğünü (2010)
Ferahfeza (2012)
Yeraltı (2012)
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Düğün Dernek (2013)
İtirazım Var (2014)
Gerçek Kesit: Manyak
Sur'da Devran (2023)
Celal'in Treni (2024)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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