Sadece Siyasetçi Değil, Usta Bir Oyuncu: Sırrı Süreyya Önder'in Rol Aldığı Filmler

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 12 saat süren bir ameliyata alındı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre hayati riski süren Önder'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Sağlık durumuyla ilgili ilk 24 saatin kritik önem taşıdığı söylenen Sırrı Süreyya Önder'le ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda başarılı bir oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı olan Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı filmler merak edildi. Önder'in filmlerini derledik: