Sadece Renk Seçerek Ruhundaki Müzik Türünü Buluyoruz!
Ruh halin bazen kelimelerle anlatılamaz ama renklerle ifade edilebilir. Müzik de aynen böyle değil mi? Renklerin büyülü dünyasıyla müziğin ruhunu birleştiriyor ve sana özel müzik türünü yalnızca favori renklerine göre tahmin ediyoruz. Bu eğlenceli testle kendini daha yakından tanımaya hazır mısın?
Hadi gel, içindeki ritmi birlikte keşfedelim!👇🏻
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1. Piyano sesinin rengi olsa aşağıdakilerden hangisi olurdu?
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2. Bu renk ile hangisini eşleştirmek istersin?
3. Bu pembe tonlarından birini seç!
4. Eşleştirmeye devam edelim!
5. Bu renk ile hangisini eşleştirmek istersin?
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6. Eşleştir bakalım.
7. Bu tonlardan birini seç.
8. Son olarak, hangi renkle daha uyum içinde?
Rock!
Pop!
Jazz / Soul!
Klasik!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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