Sadece Bir Kaşık Yetiyor: Kahveye Hindistan Cevizi Yağı Eklemenin İnanılmaz Faydaları!

Her sağlık trendinde olduğu gibi, Hindistan cevizi yağlı kahvenin de potansiyel riskleri ve zararları vardır. En büyük endişe kaynağı, bu yağın son derece yüksek doymuş yağ oranıdır. Doymuş yağların aşırı tüketimi, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini yükseltebilir ve bu da kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir.

Eğer halihazırda kolesterol probleminiz, yüksek tansiyonunuz veya ailenizde kalp hastalığı geçmişi varsa, bu karışımı düzenli tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Diğer bir önemli husus ise kalori yoğunluğudur. Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı yaklaşık 120 kaloridir ve neredeyse tamamı yağdan gelir. Eğer gün içinde aldığınız toplam kaloriyi dengelemeden kahvenize yağ eklerseniz, kilo vermeyi beklerken kilo alımıyla karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca, bazı kişilerde MCT'lerin sindirimi zordur. Özellikle aç karnına tüketildiğinde; mide bulantısı, ishal, mide krampları veya şişkinlik gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu nedenle, hassas bir mideniz varsa veya karaciğer/safra kesesi rahatsızlıklarınız bulunuyorsa çok dikkatli olmalısınız.