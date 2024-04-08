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Saçmalıklarına Rağmen Hala Milyonlarca İnsanın Yapmaya Devam Ettiği 15 Davranış

Saçmalıklarına Rağmen Hala Milyonlarca İnsanın Yapmaya Devam Ettiği 15 Davranış

Aden
Aden - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 09:01

Daha önce hiç çevrenizdeki insanlar yapsa da anlam veremediğiniz hareketler oldu mu? Öyleyse bugünkü içeriğimiz tam sizin için. Saçma olmasına rağmen insanların hala yapmaya devam ettikleri 15 alışkanlığa, gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yetişkin insanlar arasında gerçekleşen dedikodunun haddi hesabı yok cidden."

1. "Yetişkin insanlar arasında gerçekleşen dedikodunun haddi hesabı yok cidden."

'Ergenler bile bu kadar dedikodu yapmıyordur.'

2. "Dünya'nın düz olduğuna inanan insanlar olduğuna inanamıyorum ama sürekli sosyal medyada karşıma çıkıyorlar."

2. "Dünya'nın düz olduğuna inanan insanlar olduğuna inanamıyorum ama sürekli sosyal medyada karşıma çıkıyorlar."

3. "İnsanların sosyal medyayı bu kadar ciddiye aldığına inanamıyorum."

3. "İnsanların sosyal medyayı bu kadar ciddiye aldığına inanamıyorum."

'Ne trend olsa onu satın alıyorlar ve fenomenlerin her dediğine inanıyorlar.'

4. "YouTube'da izledikleri 10 dakikalık bir 'uzmanın' videosunu gerçekmiş gibi yayıyor olduklarına inanamıyorum."

4. "YouTube'da izledikleri 10 dakikalık bir 'uzmanın' videosunu gerçekmiş gibi yayıyor olduklarına inanamıyorum."

5. "Kocaman insanların hala anlamadıkları yeni teknolojilerden ve düşüncelerden korkuyor olmaları çok üzücü."

5. "Kocaman insanların hala anlamadıkları yeni teknolojilerden ve düşüncelerden korkuyor olmaları çok üzücü."
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6. "Dizilerde gördükleri her şeyi bu kadar ciddiye alıyor olmalarını aklım almıyor."

6. "Dizilerde gördükleri her şeyi bu kadar ciddiye alıyor olmalarını aklım almıyor."

'Orada gerçekleşen olayların hepsi birer rol...'

7. "Başkaların hayatına bu kadar ilgi duyuyor olmaları beni sinir ediyor."

7. "Başkaların hayatına bu kadar ilgi duyuyor olmaları beni sinir ediyor."

'Önce kendi hayatına bak sen...'

8. "Valla kocaman insanların hala 'doğal taşların' gücü olduğuna inanmasını anlamıyorum."

8. "Valla kocaman insanların hala 'doğal taşların' gücü olduğuna inanmasını anlamıyorum."

'Üzgünüm ama 50 liraya aldığın taş stresini almayacak...'

9. "Gerçeklik şovlarını bu kadar ciddiye alıyor olmaları... Sizce o kadar insan adada böcek ve balık yiyerek hayatta kalıyor mu?"

9. "Gerçeklik şovlarını bu kadar ciddiye alıyor olmaları... Sizce o kadar insan adada böcek ve balık yiyerek hayatta kalıyor mu?"

10. "Futbol veya basketbol takımlarını bu kadar ciddiye almalarını anlamıyorum."

10. "Futbol veya basketbol takımlarını bu kadar ciddiye almalarını anlamıyorum."

'Sırf 'takımın' kaybetti diye kavga çıkartmak zorunda değilsin.'

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11. "2024 yılında hala bunu söylüyor olduğuma inanamıyorum ama burçlara inanan kaldı mı cidden?"

11. "2024 yılında hala bunu söylüyor olduğuma inanamıyorum ama burçlara inanan kaldı mı cidden?"

12. "Sosyal medyada gördükleri yalan haberlere hala inanan insanlar var."

12. "Sosyal medyada gördükleri yalan haberlere hala inanan insanlar var."

'Normal haber kanalları bile saçmalarken sosyal medyadaki kanallara güvenmek ne oluyor?'

13. "Elon Musk gibi milyarderlerin 'zengin' olduğu düşüncesine inanmaları..."

13. "Elon Musk gibi milyarderlerin 'zengin' olduğu düşüncesine inanmaları..."

14. "Aşılarda çip olduğu düşüncesi..."

14. "Aşılarda çip olduğu düşüncesi..."

'Neden böyle bir şey yapsınlar ya da nasıl yapsınlar?'

15. "Küçücük çocukların eline tablet vermek..."

15. "Küçücük çocukların eline tablet vermek..."

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