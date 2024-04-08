Saçmalıklarına Rağmen Hala Milyonlarca İnsanın Yapmaya Devam Ettiği 15 Davranış
Saçmalıklarına Rağmen Hala Milyonlarca İnsanın Yapmaya Devam Ettiği 15 Davranış
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Daha önce hiç çevrenizdeki insanlar yapsa da anlam veremediğiniz hareketler oldu mu? Öyleyse bugünkü içeriğimiz tam sizin için. Saçma olmasına rağmen insanların hala yapmaya devam ettikleri 15 alışkanlığa, gelin beraber bakalım.
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1. "Yetişkin insanlar arasında gerçekleşen dedikodunun haddi hesabı yok cidden."
2. "Dünya'nın düz olduğuna inanan insanlar olduğuna inanamıyorum ama sürekli sosyal medyada karşıma çıkıyorlar."
3. "İnsanların sosyal medyayı bu kadar ciddiye aldığına inanamıyorum."
4. "YouTube'da izledikleri 10 dakikalık bir 'uzmanın' videosunu gerçekmiş gibi yayıyor olduklarına inanamıyorum."
5. "Kocaman insanların hala anlamadıkları yeni teknolojilerden ve düşüncelerden korkuyor olmaları çok üzücü."
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6. "Dizilerde gördükleri her şeyi bu kadar ciddiye alıyor olmalarını aklım almıyor."
7. "Başkaların hayatına bu kadar ilgi duyuyor olmaları beni sinir ediyor."
8. "Valla kocaman insanların hala 'doğal taşların' gücü olduğuna inanmasını anlamıyorum."
9. "Gerçeklik şovlarını bu kadar ciddiye alıyor olmaları... Sizce o kadar insan adada böcek ve balık yiyerek hayatta kalıyor mu?"
10. "Futbol veya basketbol takımlarını bu kadar ciddiye almalarını anlamıyorum."
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11. "2024 yılında hala bunu söylüyor olduğuma inanamıyorum ama burçlara inanan kaldı mı cidden?"
12. "Sosyal medyada gördükleri yalan haberlere hala inanan insanlar var."
13. "Elon Musk gibi milyarderlerin 'zengin' olduğu düşüncesine inanmaları..."
14. "Aşılarda çip olduğu düşüncesi..."
15. "Küçücük çocukların eline tablet vermek..."
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