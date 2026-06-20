Sabah Uyanamayanlar İçin En Etkili 10 Kahve
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Sabahları yataktan çıkmanın ne kadar zor olduğunu gelin bir de bize sorun. Ama mutfaktan ya da dışarı adım attıktan sonra herhangi bir kahveciden gelen taze çekirdek kokusu kadar insanı güne motive eden de çok az şey vardır.
Eğer siz de az önce söylediğimize katılıyorsanız, o halde mutlaka favori kahveniz sabah kahveleri olmalı. Güne başlarken tercih ettiğiniz kahvenin size ekstra enerji, mutluluk ve keyif getirmesini istiyorsanız bu önerilere kesinlikle kulak vermelisiniz. Çünkü güne başlarken tercih edilecek en iyi kahveleri sizler için listeledik!
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1. Filtre Kahve
2. Double Espresso
3. Türk Kahvesi
4. Americano
5. Cold Brew
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6. Red Eye
7. Black Eye
8. Dead Eye
9. Ristretto
10. Bulletproof
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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