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Sabah Uyanamayanlar İçin En Etkili 10 Kahve

etiket Sabah Uyanamayanlar İçin En Etkili 10 Kahve

Özge
Özge - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 10:31
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Sabahları yataktan çıkmanın ne kadar zor olduğunu gelin bir de bize sorun. Ama mutfaktan ya da dışarı adım attıktan sonra herhangi bir kahveciden gelen taze çekirdek kokusu kadar insanı güne motive eden de çok az şey vardır.

Eğer siz de az önce söylediğimize katılıyorsanız, o halde mutlaka favori kahveniz sabah kahveleri olmalı. Güne başlarken tercih ettiğiniz kahvenin size ekstra enerji, mutluluk ve keyif getirmesini istiyorsanız bu önerilere kesinlikle kulak vermelisiniz. Çünkü güne başlarken tercih edilecek en iyi kahveleri sizler için listeledik!

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1. Filtre Kahve

Her kahve tutkunu için klasikleşmiş lezzetlerden olan filtre kahve, güne başlarken dengeli ve uzun süreli kafein almak istiyorsanız, size en çok hitap eden seçenek olabilir. İdeal kafein oranıyla büyük boyutlarda tüketilebilen filtre kahve, aynı zamanda uzun süreli içim keyfi sunar. Üstelik yapımı da oldukça basittir. Moka pot, V60, French press ya da kahve makinesi ile hazırlanır, tercihe bağlı olarak soğuk veya sıcak tüketilebilir. Eğer kafein miktarını artırmak ve güne daha yoğun bir tatla başlamak isterseniz, Arabica yerine Robusta kahve çekirdekleri tercih edebilir, böylece enerjinizi hızla yükseltebilirsiniz.

2. Double Espresso

Bazıları için günün ilk kahvesi öyle uzun uzun ve yavaş yavaş içilmez. Aksine hızlıca, neredeyse tek dikişte tüketilir ve anında insanı kendine getirir. İşte eğer sabah kahvesinden beklentiniz buysa, size en iyi gelecek kahve de double espresso. Kısa sürede zihni açan ve vücuda enerji sağlayan iki shot yoğun espresso ile gözünüzü açar açmaz uyanmanız mümkün. Eğer bu yoğunluk size fazla geliyorsa her zaman tek shot espresso da tercih edebilirsiniz.

3. Türk Kahvesi

Kim demiş Türk kahvesi sadece akşamüstleri içilir diye? Çünkü cezvede ağır ağır pişirilerek hazırlanan bu geleneksel lezzet, güne hızlı ve dinç başlamak istiyorsanız elinizdeki en iyi alternatif olabilir. Birkaç yudumda içtikten sonra insanı anında kendine getiren Türk kahvesi, dünyada telvesiyle birlikte kaynatılarak pişirilen tek kahve türüdür. Sabahları şöyle bol köpüklü ve şekersiz bir fincan Türk kahvesi, güne harika bir başlangıç olabilir.

4. Americano

Filtre kahveye en iyi alternatif olan Americano, farklı olarak 1 ya da 2 shot espresso ve su ile hazırlanır. Filtre kahveye göre daha gövdeli, yoğun ve net bir lezzet sunan Americano, yüksek kafein miktarıyla bedeni hızlıca toparlamak için mükemmeldir. Üstelik soğuk veya sıcak hazırlanabilir olduğundan, yaz sabahlarında da enfes bir tercihe dönüşür. Sıcak bir kahve sabahları sizi tekrar mayıştırıp uykunuzu getirebilir ama buz gibi bir bardak Americano henüz ilk yudumda bile etkisini gösterebilir.

5. Cold Brew

Yaz aylarının bir diğer favorisi olan cold brew yani soğuk demleme kahve de güne şöyle sert, gövdeli ve yoğun kahve tadıyla başlamak isteyenlere hitap eder. 12 ila 24 saatlik uzun demleme süresiyle kahve çekirdeklerindeki tüm koku, tat ve aromayı suya geçiren bu özel içecek, standart bir filtre kahve veya Americano’ya göre çok daha yüksek kafein içerir. Üstelik doğrudan soğuk demlendiğinden buz gibi bir enerji patlaması sağlar. Dolayısıyla uykuyu anında açma konusunda ondan etkilisi olmayabilir.

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6. Red Eye

Adı bile ilgi çekici olan red eye, evde kendi kahve makineniz ya da moka potunuz varsa kolayca yapabileceğiniz etkili bir lezzet. Özellikle uykunuzu tam alamadığınız gecelerin ardından üstünüzdeki tembelliği atmak ve bir anda kendinize gelmek istiyorsanız, güne kafein oranı yüksek olan bu seçenekle başlayabilirsiniz. 1 fincan filtre kahveye 1 shot espresso eklenmesiyle hazırlanan bu kahve, eğer filtre kahve artık sizi kesmiyorsa deneyebileceğiniz bir lezzet.

7. Black Eye

Red Eye kahvenin bir üst seviyesi olan Black Eye, gerçek anlamda yorgun uyandığınız sabahlarda yönelebileceğiniz bir seçenek olabilir. Adını göze benzeyen görünümü simsiyah renginden alan bu yoğun kahve, öncekinden farklı olarak 1 fincan kahveye 2 shot espresso eklenmesiyle hazırlanır. Dolayısıyla acı, yoğun ve fazlasıyla gövdeli bir lezzettir. Ama güne bu kafein yoğunluğuyla başlarken aroma acı olmasın istiyorsanız, kahve çekirdeğinizi ya da demleme tekniğinizi değiştirebilirsiniz. Kahve makinesindeki yoğunluk ayarını düzenleyerek gövdesi dengeli fakat kafein oranı hala yüksek olan mükemmel kahveler hazırlayabilirsiniz.

8. Dead Eye

Bu üç kahvenin en üst seviyesi olan Dead Eye, son derece yüksek kafein oranıyla dikkat çeker ve yoğun odaklanma ya da tempolu çalışma gerektiren zorlu sabahlarda size yardımcı olabilir. Fakat filtre kahveye tam 3 shot espresso eklenmesiyle hazırlandığından çarpıntı yapma potansiyeli de oldukça yüksektir. Dolayısıyla bu seviyeye çıkmadan önce diğer kahve alternatiflerini deneyebilir ve sizin için hem keyifli içim hem de yüksek enerji sunan başka bir seçeneğe yönelebilirsiniz.

9. Ristretto

Espressoya kıyasla daha aromatik, hafif ve pratik bir seçenek olan Ristretto, İtalyanca “kısıtlı” veya “sıkı” anlamları taşır. Klasik tek shot espressonun yarısı kadar suyla ve 10-15 saniye gibi son derece kısa bir sürede hazırlanır. Kahve demleme süresi kısa tutulduğundan suyla temas eden kahve granülleri espressodaki kadar acılaşmaz. Kafein oranı ise hala oldukça yoğun kalır. Yani güne gurmelere yakışır bir lezzet ve yüksek enerjiyle başlamak istiyorsanız, bir fincan Ristretto’ya kesinlikle şans vermelisiniz.

10. Bulletproof

Sabah sizi ayıltacak kahvenin illa çok sayıda shot’a ya da yoğun gövdeye ihtiyacı yok. Bazen insanı kendine getirecek en iyi şey hafif aromatik ve doyurucu bir lezzettir. Bu aşamada imdadınıza yetişen Bulletproof kahve de güne başlarken yaşadığınız kan şekeri düşüklüğünü dengeleyerek size bir anda ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayabilir. Filtre kahve içine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı gibi yüksek kaliteli MCT yağlar eklenerek hazırlanan bu içecek, sindirim sistemini uyarır ve zihinsel performansı artırır. Sağlık açısından faydaları sebebiyle ketojenik diyet yapanların ya da sporcuların favori içecekleri arasındadır. Kahvenin içindeki yağlar kana yavaş yavaş karıştığından, kafein vücudunuza bir anda değil de dengeli bir enerji sunar. Bu da özellikle uzun süreli odaklanma gerektiren anlarda işinizi çok kolaylaştırır.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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