Sabah Rutinine Göre Sen Hangi Can Bonomo Parçasısın?
Sen bize sabah rutinini anlat biz de sana Can Bonomo'nun hangi efsanevi parçasısın söyleyelim. Yapman gereken tek şey sabah uyanınca neler yaptığını anlatmak çünkü verdiğin cevaplara göre gerisi bizde. Ee hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Sabahları nasıl hissediyorsun?
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2. Hangi kahvaltı peki?
3. Güne başlarken en çok ne yapmayı seviyorsun?
4. Gün içinde hangi tür müzikleri dinlersin?
5. Sabah rutininin en önemli kısmı nedir?
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6. Sabahları erken uyanır mısın?
7. Sabahları mobil cihazını ne zaman kontrol edersin?
8. Kahvaltı için genelde hangi içeceği tercih edersin?
Kesinlikle Meczup!
Kesinlikle Ali Baba!
9. Kesinlikle Şaşkın!
Kesinlikle Tastamam!
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