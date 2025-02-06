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Sabah İşe Giderken Otobüste Kafayı Cama Yaslayıp Hayatı Sorgulatacak 13 Şarkı

etiket Sabah İşe Giderken Otobüste Kafayı Cama Yaslayıp Hayatı Sorgulatacak 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 23:40

Sabah işe gitmek için bindiğiniz otobüsün camı hayatınızın yansımasına bir anda dönüşür ve istemeseniz de overthinklemeye başlarsınız. O an dışarının kalabalıklığı ve içinizin yalnızlığı birleşir, sizi daha da derin düşüncelere sürükler. İşte o ana eşlik eden şarkılar...

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1. Hiç Uyanmasam

2. Neyin Nesi

3. Nirvana

4. Bebeğim

5. B.S.G

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6. Peirşanım

7. Silahım Yok

8. Benden Bir Tane Daha Yok

9. Kafama Göre

10. Çok Güçlü Olmak Lazım

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11. Aç Sesini

12. İstanbul

13. Bende Hüküm Sür

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