Sabah İşe Giderken Otobüste Kafayı Cama Yaslayıp Hayatı Sorgulatacak 13 Şarkı

Sabah işe gitmek için bindiğiniz otobüsün camı hayatınızın yansımasına bir anda dönüşür ve istemeseniz de overthinklemeye başlarsınız. O an dışarının kalabalıklığı ve içinizin yalnızlığı birleşir, sizi daha da derin düşüncelere sürükler. İşte o ana eşlik eden şarkılar...