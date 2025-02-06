Sabah İşe Giderken Otobüste Kafayı Cama Yaslayıp Hayatı Sorgulatacak 13 Şarkı
Sabah İşe Giderken Otobüste Kafayı Cama Yaslayıp Hayatı Sorgulatacak 13 Şarkı
Sabah işe gitmek için bindiğiniz otobüsün camı hayatınızın yansımasına bir anda dönüşür ve istemeseniz de overthinklemeye başlarsınız. O an dışarının kalabalıklığı ve içinizin yalnızlığı birleşir, sizi daha da derin düşüncelere sürükler. İşte o ana eşlik eden şarkılar...
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1. Hiç Uyanmasam
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2. Neyin Nesi
3. Nirvana
4. Bebeğim
5. B.S.G
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6. Peirşanım
7. Silahım Yok
8. Benden Bir Tane Daha Yok
9. Kafama Göre
10. Çok Güçlü Olmak Lazım
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11. Aç Sesini
12. İstanbul
13. Bende Hüküm Sür
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