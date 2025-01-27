Sabah Erken Kalkmayı Deneyip Üçüncü Alarma Kadar Başaramayanların Hayatına Dokunacak Şarkılar
Sabah Erken Kalkmayı Deneyip Üçüncü Alarma Kadar Başaramayanların Hayatına Dokunacak Şarkılar
Sabah erken kalkmak, kimilerine göre güne enerjik başlamak anlamına gelse de bazıları için alarmın erteleme düğmesine dokunmak bir yaşam biçimi! Eğer sabahları yataktan çıkmak sizin için de büyük bir mücadeleyse, bu liste tam size göre. Üçüncü alarmdan sonra bile göz kapaklarınızın açılmamasını anlayışla karşılayan ve size eşlik edecek şarkıları bir araya getirdik.
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1. Candan Erçetin - Umrumda Değil
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2. Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya
3. Ozan Doğulu, Model - Dağılmak İstiyorum
4. Ogün Sanlısoy - Saydım
5. Barış Manço - Can Bedenden Çıkmayınca
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6. Evrencan Gündüz & İrem Candar - Uyan
7. Yalın - Günaydın
8. Pinhani - Haftanın Sonu
9. Nilipek - Sabah
10. Eskitilmiş Yaz - Uyursam Geçer Mi?
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