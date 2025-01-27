Sabah Erken Kalkmayı Deneyip Üçüncü Alarma Kadar Başaramayanların Hayatına Dokunacak Şarkılar

Sabah erken kalkmak, kimilerine göre güne enerjik başlamak anlamına gelse de bazıları için alarmın erteleme düğmesine dokunmak bir yaşam biçimi! Eğer sabahları yataktan çıkmak sizin için de büyük bir mücadeleyse, bu liste tam size göre. Üçüncü alarmdan sonra bile göz kapaklarınızın açılmamasını anlayışla karşılayan ve size eşlik edecek şarkıları bir araya getirdik.