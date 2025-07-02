Sabah Alarm Yerine Bu Şarkılar Sizi Uyandırsın!
Alarmların gıcık seslerini unutup güzel güzel uyanacak ve güzel güzel günümüze başlayacağız bu liste sayesinde. Uyanacaklara not: Geç uyuduysanız sabah şarkılara sinirlenip ötelemek, durdurmak, atlamak yok! Uykunuzu alamamanızın sebebi onlar değil, aman ha 😄
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1. Viva La Vida
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2. Better Together
3. Sunrise
4. I'm Yours
5. Gravity
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6. Royals
7. Riptide
8. Shape Of You
9. Chicago
10. Make You Feel My Love
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11. Ho Hey
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Sabah alarmına Tavuklara kıştt de şarkısı iyi gider, yeni doğmuş sığır gibi olursun 😄