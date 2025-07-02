onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sabah Alarm Yerine Bu Şarkılar Sizi Uyandırsın!

etiket Sabah Alarm Yerine Bu Şarkılar Sizi Uyandırsın!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.07.2025 - 23:47

Alarmların gıcık seslerini unutup güzel güzel uyanacak ve güzel güzel günümüze başlayacağız bu liste sayesinde. Uyanacaklara not: Geç uyuduysanız sabah şarkılara sinirlenip ötelemek, durdurmak, atlamak yok! Uykunuzu alamamanızın sebebi onlar değil, aman ha 😄

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Viva La Vida

2. Better Together

3. Sunrise

4. I'm Yours

5. Gravity

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Royals

7. Riptide

8. Shape Of You

9. Chicago

10. Make You Feel My Love

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ho Hey

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Turgut Güler

Sabah alarmına Tavuklara kıştt de şarkısı iyi gider, yeni doğmuş sığır gibi olursun 😄