Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Saadet Partisi Kurucusu Recai Kutan Hayatını Kaybetti

Saadet Partisi Kurucusu Recai Kutan Hayatını Kaybetti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 12:00 Son Güncelleme: 07.10.2024 - 12:05

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milli Görüş hareketinin önde gelenlerinden Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.

Milli Görüş hareketinin önde gelenlerinden Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı olan Recai Kutan, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın en yakın mesai arkadaşlarından biriydi.

Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı olan Recai Kutan, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın en yakın mesai arkadaşlarından biriydi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun" denildi 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
7
6
6
4
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın