Saadet Partisi Kurucusu Recai Kutan Hayatını Kaybetti
Saadet Partisi Kurucusu Recai Kutan Hayatını Kaybetti
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.
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Milli Görüş hareketinin önde gelenlerinden Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.
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Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı olan Recai Kutan, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın en yakın mesai arkadaşlarından biriydi.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun" denildi 👇
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