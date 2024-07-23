Ruhunuzun Derinliklerine İnecek Bir Ses: Lola Marsh ile Tanışın!
Ruhunuzun Derinliklerine İnecek Bir Ses: Lola Marsh ile Tanışın!
Kendinizi Lola Marsh'ın sesinde kaybetmek istiyorsanız çok doğru bir içeriktesiniz. Dinledikçe ruhunuzun derinliklerine dokunacak olan bu şarkıları keşfetmeye hazırsanız başlayalım!
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1. Something Stupid
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2. Wishing Girl
3. You're Mine
4. Only For A Moment
5. Summer Night
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6. Echoes
7. Hold On
8. What Am I
9. Je Taime
10. Satellite
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