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Ruhunuzun Derinliklerine İnecek Bir Ses: Lola Marsh ile Tanışın!

etiket Ruhunuzun Derinliklerine İnecek Bir Ses: Lola Marsh ile Tanışın!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 18:05

Kendinizi Lola Marsh'ın sesinde kaybetmek istiyorsanız çok doğru bir içeriktesiniz. Dinledikçe ruhunuzun derinliklerine dokunacak olan bu şarkıları keşfetmeye hazırsanız başlayalım!

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1. Something Stupid

2. Wishing Girl

3. You're Mine

4. Only For A Moment

5. Summer Night

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6. Echoes

7. Hold On

8. What Am I

9. Je Taime

10. Satellite

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11. Shot Shot Cherry

12. If You Wanna Be My Lover

13. Never Grow Up

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