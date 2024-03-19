Ruhunuzu Dinlendirin: Size Çok İyi Gelecek 13 Hermanos Gutiérrez Şarkısı
Ruhunuzu Dinlendirin: Size Çok İyi Gelecek 13 Hermanos Gutiérrez Şarkısı
Dinlerken kendinizi bir çölde, sahil kenarında veya çok huzurlu bir kasabada hissedebilirsiniz. İşte karşınızda sakinleştirici tarzı ile Hermanos Gutiérrez!
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1. Esperanza
2. En Vivo en CDMX
3. Thunderbird
4. Nuevo Mundo
5. Hermosa Drive
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6. La Verdad
7. Hijos del Sol
8. El Camino De Mi Alma
9. Sonido Cósmico
10. Mesa Redonda
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11. Hermosa Drive
12. Western Bronco
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