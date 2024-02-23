Ruhunuza İyi Gelecek: Bon Iver’ın Dokunaklı 10 Şarkısı
Ruhunuza İyi Gelecek: Bon Iver’ın Dokunaklı 10 Şarkısı
Bon Iver, aslında Justin Vernon adında bir müzisyenin projesi. Vernon, kendi müzik stüdyosunda otururken bir tür melankolik ve hüzünlü şarkılar yapmaya başlamış. Bu müzik tarzı, folk ve indie rock gibi türlerin harmanıyla ortaya çıkmış. Şarkıları genellikle duygusal ve etkileyici, müzikleri ise minimal ve sakin. Sesi birçoğumuzun ruhuna iyi geliyor, dinlerken siz de fark edeceksiniz!
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1. Rosyln
2. Beach Baby
3. Skinny Love
4. Holocene
5. Bon Iver - Wash
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6. For Emma
7. Blood Bank
8. Hey, Ma
9. Towers
10. Flume
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