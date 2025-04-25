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Ruhunu Baharın Renkleriyle Saracak O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Ruhunu Baharın Renkleriyle Saracak O Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 23:46

Baharın taptaze esintisiyle doğa uyanıyor, güneş ışıkları içimizi ısıtmaya başlıyor! Eğer sen de güneş enerjisiyle çalışanlardansan, bu mevsimin gelişi senin için bir müjde demek. Kuş cıvıltıları, mis gibi çiçek kokuları ve içini kıpır kıpır eden o yenilenme hissi… İşte tam da buna eşlik edecek bir şarkın var! 

Testi çöz, ruhunu baharın renkleriyle saracak o şarkıyı öğren👇🏻

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1. Bir bahar manzarası seçerek testimize başlayalım!

2. Bir tane daha!

3. Bu çiçek buketlerinden birini seç!

4. Şimdi de bu sevimli dostlarımızdan birini seç!

5. Bahar havasını yansıtan bu pastalardan birini seç!

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6. Pembe hangisine daha çok yakışmış?

7. Gülün en çok hangi rengini seviyorsun?

8. Son olarak, bu çiçek buketlerinden birini seç!

Yeliz- Hoş Geldin Bahar

Candan Erçetin- Bahar

Sezen Aksu- Ben Her Bahar Aşık Olurum

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miray soysal
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