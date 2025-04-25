Ruhunu Baharın Renkleriyle Saracak O Şarkıyı Söylüyoruz!

Baharın taptaze esintisiyle doğa uyanıyor, güneş ışıkları içimizi ısıtmaya başlıyor! Eğer sen de güneş enerjisiyle çalışanlardansan, bu mevsimin gelişi senin için bir müjde demek. Kuş cıvıltıları, mis gibi çiçek kokuları ve içini kıpır kıpır eden o yenilenme hissi… İşte tam da buna eşlik edecek bir şarkın var!

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