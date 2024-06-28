Ruhuna Kanat Takıp Seni Diyardan Diyara Uçuracak 15 Lord Huron Şarkısı
Ruhuna Kanat Takıp Seni Diyardan Diyara Uçuracak 15 Lord Huron Şarkısı
Lord Huron'un eşsiz tarzı ve derin sözleri, dinleyicileri etkileyip mistik bir serüvene çıkarıyor. Şimdi, ruhuna kanat takacak ve seni diyardan diyara uçuracak bu 15 Lord Huron şarkısıyla kendini büyülü bir dünyanın içinde bulmaya hazır ol. Hazır oldun mu? O zaman başlıyoruz👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Lord Huron - The Night We Met (Official Lyric Video)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Lord Huron - When the Night is Over
3. Lord Huron - She Lit a Fire (Official Music Video)
4. Lord Huron - Time To Run (Official Music Video)
5. Lord Huron - Mine Forever (Official Video)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Lord Huron - Love Me Like You Used To
7. Lord Huron - I Lied ft. Allison Ponthier (Official Music Video)
8. Lord Huron - Not Dead Yet (Official Video)
9. Lord Huron - Ends of the Earth (Official Music Video)
10. Lord Huron - Long Lost (Official Lyric Video)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Lord Huron - Your Other Life
12. Lord Huron - Meet Me in the Woods (Alive from Whispering Pines)
13. Lord Huron - Fool For Love (Official Audio)
14. Lord Huron - Lonesome Dreams (Official Music Video)
15. Lord Huron - We Went Wild (Official Audio)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin en sevdiğin Lord Huron şarkısı ne? Bizimle paylaş👇
Yorum Yazın