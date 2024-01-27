Ruh Halinizi Bir Anda İyileştirecek 10 Goodvibes Sound Parçası
Ruh Halinizi Bir Anda İyileştirecek 10 Goodvibes Sound Parçası
Bu dünyada Goodvibes Sound diye bir gerçek var! Dinlediğiniz anda moralinizi yükseltecek, hayata dönmenizi sağlayacak parçaları özenle seçtik. Gelin başlayalım!
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1. Maybe I'll Try
2. I've Been Here Before
3. Wasting Time
4. All My Life
5. Stay For One More Night
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6. Sane Or Sinner
7. The Institute
8. You Will Find
9. Hello
10. Beachside Living
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