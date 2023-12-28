RTÜK Netflix'in Ahlak Dışı Sahneler İçeren İspanya Yapımı "Pieles” Filmine Katalogdan Çıkarma Cezası Verdi
RTÜK Netflix'in Ahlak Dışı Sahneler İçeren İspanya Yapımı "Pieles” Filmine Katalogdan Çıkarma Cezası Verdi
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Pieles 2017 yılında izleyicisiyle buluşan ve Eduardo Casanova tarafından yönetilen bir drama filmidir.
İspanyol yapımı film, The Other Side Films ile birlikte Pokeepsie Films ve Nadie es Perfecto tarafından üretildi.
Pieles'in oyuncu kadrosunda ise Jon Kortajarena, Candela Peña ve Ana Polvorosa gibi isimler yer alıyor.
Bu sosyal dram türündeki kara komedi, biçimsiz ve deforme olmuş karakterlerin toplumun dışlama eğilimine karşı nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.
Farklılıklarının onları marjinalleştirdiği bir dünyada bu karakterler hayatta kalabilmek ve var olabilmek için bir çözüm yolu arayışı içerisine giriyorlar.
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Son zamanlarda RTÜK'ün düzenlediği bir toplantıda Türkiye'deki dijital yayıncılık sektörüne liderlik eden uluslararası yayın organları da gündeme geldi.
Bu önemli toplantıda Üst Kurul, İspanyol yapımı "Pieles" adlı filmde yer alan ve bir genelevde geçen ahlaka aykırı sahneler sebebiyle popüler yayın platformu Netflix'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulama kararı aldı.
RTÜK, filmde yer alan genelev sahnesini toplumun genel ahlaki ve milli değerlerine ters düştüğü gerekçesiyle kabul edilemez buldu.
Siz İspanyol yapımı Pieles'i izlediniz mi? Sizce de film ceza almalı mıydı? Yorumlarda buluşalım!
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