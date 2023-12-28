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RTÜK Netflix'in Ahlak Dışı Sahneler İçeren İspanya Yapımı "Pieles” Filmine Katalogdan Çıkarma Cezası Verdi

RTÜK Netflix'in Ahlak Dışı Sahneler İçeren İspanya Yapımı "Pieles” Filmine Katalogdan Çıkarma Cezası Verdi

Netflix
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 01:41

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İspanyol yapımı 'Pieles' filminde yer alan ahlaka aykırı sahneler nedeniyle Netflix'e katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

Detaylar içeriğimizde.

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Pieles 2017 yılında izleyicisiyle buluşan ve Eduardo Casanova tarafından yönetilen bir drama filmidir.

Pieles 2017 yılında izleyicisiyle buluşan ve Eduardo Casanova tarafından yönetilen bir drama filmidir.

İspanyol yapımı film, The Other Side Films ile birlikte Pokeepsie Films ve Nadie es Perfecto tarafından üretildi.

İspanyol yapımı film, The Other Side Films ile birlikte Pokeepsie Films ve Nadie es Perfecto tarafından üretildi.

Pieles'in oyuncu kadrosunda ise Jon Kortajarena, Candela Peña ve Ana Polvorosa gibi isimler yer alıyor.

Pieles'in oyuncu kadrosunda ise Jon Kortajarena, Candela Peña ve Ana Polvorosa gibi isimler yer alıyor.

Bu sosyal dram türündeki kara komedi, biçimsiz ve deforme olmuş karakterlerin toplumun dışlama eğilimine karşı nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.

Bu sosyal dram türündeki kara komedi, biçimsiz ve deforme olmuş karakterlerin toplumun dışlama eğilimine karşı nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.

Farklılıklarının onları marjinalleştirdiği bir dünyada bu karakterler hayatta kalabilmek ve var olabilmek için bir çözüm yolu arayışı içerisine giriyorlar.

Farklılıklarının onları marjinalleştirdiği bir dünyada bu karakterler hayatta kalabilmek ve var olabilmek için bir çözüm yolu arayışı içerisine giriyorlar.

Kendilerini kabul ettirmek ve toplumun bir parçası olmak için verdikleri bu savaş hem trajik hem de komik yönleriyle izleyiciye sunuluyor.

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Son zamanlarda RTÜK'ün düzenlediği bir toplantıda Türkiye'deki dijital yayıncılık sektörüne liderlik eden uluslararası yayın organları da gündeme geldi.

Son zamanlarda RTÜK'ün düzenlediği bir toplantıda Türkiye'deki dijital yayıncılık sektörüne liderlik eden uluslararası yayın organları da gündeme geldi.

Bu önemli toplantıda Üst Kurul, İspanyol yapımı "Pieles" adlı filmde yer alan ve bir genelevde geçen ahlaka aykırı sahneler sebebiyle popüler yayın platformu Netflix'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulama kararı aldı.

Bu önemli toplantıda Üst Kurul, İspanyol yapımı "Pieles" adlı filmde yer alan ve bir genelevde geçen ahlaka aykırı sahneler sebebiyle popüler yayın platformu Netflix'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulama kararı aldı.

RTÜK, filmde yer alan genelev sahnesini toplumun genel ahlaki ve milli değerlerine ters düştüğü gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

RTÜK, filmde yer alan genelev sahnesini toplumun genel ahlaki ve milli değerlerine ters düştüğü gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Siz İspanyol yapımı Pieles'i izlediniz mi? Sizce de film ceza almalı mıydı? Yorumlarda buluşalım!

Siz İspanyol yapımı Pieles'i izlediniz mi? Sizce de film ceza almalı mıydı? Yorumlarda buluşalım!

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