RTÜK Başkanı Açıkladı: Çok Konuşulan Fotoğraf İçin “Sığır” Yorumunda Bulunan Selçuk Tepeli’ye Soruşturma

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’a özel açıklamalarda bulundu. Şahin, Özgür Özel ile Taha Hüseyin Karagöz’ün fotoğrafları için “sığır” göndermesinde bulunan NOW Ana Haber Sunucu Selçuk Tepeli için soruşturma başlatıldığını duyurdu.