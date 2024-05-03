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RTÜK'ten Şebnem Bursalı'nın 'Istakoz'unu Konuşan Bilal Erdoğan ve Mustafa Varank'ı Haber Yapan Now TV'ye Ceza

RTÜK'ten Şebnem Bursalı'nın 'Istakoz'unu Konuşan Bilal Erdoğan ve Mustafa Varank'ı Haber Yapan Now TV'ye Ceza

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.05.2024 - 15:41

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı ıstakozla ilgili yapılan habere ceza verildiğini duyurdu.

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RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kurulun son aldığı kararları duyurarak çeşitli medya kuruluşlarına verilen cezaları açıkladı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kurulun son aldığı kararları duyurarak çeşitli medya kuruluşlarına verilen cezaları açıkladı.

RTÜK'ün verdiği cezalar arasında, Eski Sanayi Bakanı Varank'ın Bilal Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımına ilişkin haberleştirilen cep telefonu görüntüsü bulunuyor. Now TV'ye özel hayatın gizliliğini ihlalden yüzde 2 para cezası verildi.

RTÜK'ün verdiği cezalar arasında, Eski Sanayi Bakanı Varank'ın Bilal Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımına ilişkin haberleştirilen cep telefonu görüntüsü bulunuyor. Now TV'ye özel hayatın gizliliğini ihlalden yüzde 2 para cezası verildi.

Adalet Bakan Yardımcısının görevde yükselme sınavında torpil taleplerini yanıtladığına ilişkin cep telefonu görüntülerinin yayınlanması da RTÜK tarafından cezalandırıldı. Now TV'ye yüzde 2 para cezası uygulandı.

Adalet Bakan Yardımcısının görevde yükselme sınavında torpil taleplerini yanıtladığına ilişkin cep telefonu görüntülerinin yayınlanması da RTÜK tarafından cezalandırıldı. Now TV'ye yüzde 2 para cezası uygulandı.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da lüks bir restoranda yediği ıstakoz yemeğini sosyal medya hesabından paylaştı. Bursalı'nın paylaşımına çok sayıda tepki gelmişti. AKP'li isimlerde Bursalı'ya tepkilerini açıktan göstermişlerdi.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da lüks bir restoranda yediği ıstakoz yemeğini sosyal medya hesabından paylaştı. Bursalı'nın paylaşımına çok sayıda tepki gelmişti. AKP'li isimlerde Bursalı'ya tepkilerini açıktan göstermişlerdi.
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Nuray

Gerçeği bilen biliyor. Açığa çıkaranları susturmak pek fayda etmez.

garibann

diyanet ıstakoz vb denizlerin ürünlerin helal olmadığı ile ilgili fetva vermişti :))))))))

Gökhan Öktem

ilk önce kendileri paylasmamismi fotoları ne özel hayat ihlalinden bahsediyorsunuz