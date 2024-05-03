Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama: “Türkiye’nin Buna İhtiyacı Var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok konuşulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrasında ilk kez konuştu. Siyasetin yumuşama dönemine girdiğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye’nin buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.