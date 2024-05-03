Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama: “Türkiye’nin Buna İhtiyacı Var”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama: “Türkiye’nin Buna İhtiyacı Var”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok konuşulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrasında ilk kez konuştu. Siyasetin yumuşama dönemine girdiğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye’nin buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme oldu. Bu adımın atılmasıyla siyaset yumuşama dönemine girdi. Ben de ilk fırsatta ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Bu adımı atacağız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile iptal edilen ticaret anlaşmasıyla ilgili ise “Ben Netanyahu ile ABD'de yaptığım görüşmeyi durup dururken yapmadım. Ama Netanyahu acımasız. Acımasızlığını kadınlara, çocuklara, yaşlılara karşı gösterdi. Tüm Batı İsrail'e çalışıyor. Filistin'in yoksul insanları İsrail'in bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Adımlarımızı attık. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini de yok farz ederek bu kapıyı kapattık.” dedi.
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