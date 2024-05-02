Erdoğan ile Özel Görüşmesi: 10 Bin Liralık Hediye Verildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün bir araya geldi. Yıllarda sonra AK Parti ile CHP arasında en üst düzeyde yapılan görüşmeden detaylar gelmeye devam ediyor. İki liderin görüşmesi öncesinde Özgür Özel’in verdiği hediye gündem oldu.