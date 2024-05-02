Erdoğan ile Özel Görüşmesi: 10 Bin Liralık Hediye Verildi
Erdoğan ile Özel Görüşmesi: 10 Bin Liralık Hediye Verildi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün bir araya geldi. Yıllarda sonra AK Parti ile CHP arasında en üst düzeyde yapılan görüşmeden detaylar gelmeye devam ediyor. İki liderin görüşmesi öncesinde Özgür Özel’in verdiği hediye gündem oldu.
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Erdoğan ile Özel’in yaptığı ve siyasetin gündeminde görüşme toplam 1 saat 35 dakika sürdü.
Medyascope’ta yer alan habere göre; Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 tane hediye götürdü.
Özel, görüşmede Erdoğan’a Paşabahçe’nin “Gururla” serisinden “Cumhuriyet Ateşi” isimli objeyi hediye etti. Yalnızca 2023 adet üretilen objenin değeri, 9 bin 550 TL.
Özel, ayrıca yanında Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macununu da Erdoğan’a hediye etti.
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