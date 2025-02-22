Romantik Yemeğinize Eşlik Edip Ortamın Sıcaklığını Artıracak 12 Şarkı!
Romantik Yemeğinize Eşlik Edip Ortamın Sıcaklığını Artıracak 12 Şarkı!
Romantik bir akşam yemeği, sadece lezzetli bir yemekle değil, aynı zamanda doğru müzikle de tamamlanmalı. Yemeğinizi taçlandıracak, duygularınızı daha derinleştirecek ve akşamın her anını unutulmaz kılacak melodilerle tanışın! İşte, romantik yemeğinize eşlik edebilecek 12 şarkı…
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1. Simply Falling - Iyeoka (Official Music Video)
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2. hindi zahra - at the same time
3. The Civil Wars - Dance Me to the End of Love [Lyrics]
4. Ebru Gündeş - Âşık (Video Klip)
5. Yüksek Sadakat - Aşk Durdukça
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6. Kolpa & Yaprak Çamlıca - Unutmadım
7. Zakkum - Müsaade Senin feat. Ceylan Köse
8. Linet - Geçer
9. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın
10. Yıldız Tilbe - Kardelen
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11. Merve Özbey - Haram
12. Sezer Sarıgöz - Ne Ay Geceden
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