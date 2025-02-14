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Romantik Bir Sevgililer Günü İçin Synthwave Esintili 13 Parça

etiket Romantik Bir Sevgililer Günü İçin Synthwave Esintili 13 Parça

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 16:54

Sevgililer Günü'ne sadece çiçekler ve çikolatalar değil, bir de kalp atışlarını hızlandıran synthwave ritimleri ekleyerek, romantizmi dijital bir zaman tüneline taşımaya ne dersiniz?

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1. Timecop1983 – On the Run

2. FM-84 – Running Away

3. LeBrock – Real Thing

4. Lazerhawk – Overdrive

5. Gunship – Tech Noir

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6. Sunglasses Kid – Sunset

7. The Midnight – Sunset

8. Miami Nights 1984 – Accelerated

9. Starcadian – The Beginning

10. Com Truise - Propagation

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11. At 1980 - Missing You

12. Tommy '86 - Starlight

13. The Black Seeds - Love Me Now

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Lisa Campton
Lisa Campton
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