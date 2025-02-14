Romantik Bir Sevgililer Günü İçin Synthwave Esintili 13 Parça
Romantik Bir Sevgililer Günü İçin Synthwave Esintili 13 Parça
Sevgililer Günü'ne sadece çiçekler ve çikolatalar değil, bir de kalp atışlarını hızlandıran synthwave ritimleri ekleyerek, romantizmi dijital bir zaman tüneline taşımaya ne dersiniz?
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1. Timecop1983 – On the Run
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2. FM-84 – Running Away
3. LeBrock – Real Thing
4. Lazerhawk – Overdrive
5. Gunship – Tech Noir
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6. Sunglasses Kid – Sunset
7. The Midnight – Sunset
8. Miami Nights 1984 – Accelerated
9. Starcadian – The Beginning
10. Com Truise - Propagation
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11. At 1980 - Missing You
12. Tommy '86 - Starlight
13. The Black Seeds - Love Me Now
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