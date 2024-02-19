Romantik Akşam Yemeğinize Eşlik Edecek 12 Eşsiz Şarkı
Romantik Akşam Yemeğinize Eşlik Edecek 12 Eşsiz Şarkı
Romantik akşam yemeğinde arkadan tatlı tatlı çalarak yemeğinize eşlik edecek 12 şarkı bu içerikte!
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1. Simply Falling - Iyeoka (Official Music Video)
2. hindi zahra - at the same time
3. The Civil Wars - Dance Me to the End of Love [Lyrics]
4. Ebru Gündeş - Âşık (Video Klip)
5. Yüksek Sadakat - Aşk Durdukça
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6. Kolpa & Yaprak Çamlıca - Unutmadım
7. Zakkum - Müsaade Senin feat. Ceylan Köse
8. Linet - Geçer
9. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın
10. Yıldız Tilbe - Kardelen
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11. Merve Özbey - Haram
12. Sezer Sarıgöz - Ne Ay Geceden
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