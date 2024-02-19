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Romantik Akşam Yemeğinize Eşlik Edecek 12 Eşsiz Şarkı

etiket Romantik Akşam Yemeğinize Eşlik Edecek 12 Eşsiz Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 12:01

Romantik akşam yemeğinde arkadan tatlı tatlı çalarak yemeğinize eşlik edecek 12 şarkı bu içerikte!

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1. Simply Falling - Iyeoka (Official Music Video)

2. hindi zahra - at the same time

3. The Civil Wars - Dance Me to the End of Love [Lyrics]

4. Ebru Gündeş - Âşık (Video Klip)

5. Yüksek Sadakat - Aşk Durdukça

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6. Kolpa & Yaprak Çamlıca - Unutmadım

7. Zakkum - Müsaade Senin feat. Ceylan Köse

8. Linet - Geçer

9. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın

10. Yıldız Tilbe - Kardelen

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11. Merve Özbey - Haram

12. Sezer Sarıgöz - Ne Ay Geceden

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