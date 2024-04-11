Rolüyle Bütünleşip Kendine Hayran Bırakarak Tüm Sezon Boyunca Adından Söz Ettiren 11 Kadın Dizi Karakteri

Sezon boyunca pek çok dizi ekran macerasına başladı, kimisi reytinglere kurban giderken sevilen diziler adeta rekor kırdı. Dizilerdeki pek çok karakteri hayranlıkla izledik ama özellikle bazı kadın oyuncular var ki rol yapmadılar adeta yaşadılar. Sezonun en başarılı kadın karakterlerine birlikte bakalım!