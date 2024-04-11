Rolüyle Bütünleşip Kendine Hayran Bırakarak Tüm Sezon Boyunca Adından Söz Ettiren 11 Kadın Dizi Karakteri
Rolüyle Bütünleşip Kendine Hayran Bırakarak Tüm Sezon Boyunca Adından Söz Ettiren 11 Kadın Dizi Karakteri
Sezon boyunca pek çok dizi ekran macerasına başladı, kimisi reytinglere kurban giderken sevilen diziler adeta rekor kırdı. Dizilerdeki pek çok karakteri hayranlıkla izledik ama özellikle bazı kadın oyuncular var ki rol yapmadılar adeta yaşadılar. Sezonun en başarılı kadın karakterlerine birlikte bakalım!
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1. Sezon sonunda final yapacağını açıklayan Yargı izleyicisini yasa boğmuştu. Ödüllü dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz Ceylin karakterini o kadar başarılı oynuyor ki her bölüm ayakta alkışlansa yeridir!
2. Başladığı ilk bölümle birlikte büyük ses getiren Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterinin enerjisi izleyiciye öyle bir geçti ki dizi her gün yayınlansa her gün izleriz neredeyse.
3. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar'da Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakterini oyuncudan ayırmak neredeyse mümkün değil. Rolünü oynamıyor, adeta yaşıyor!
4. Şahane Hayatım'da Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Şebnem karakteri oyuncuyla o kadar bütünleşti ki bu rol için bir başkasını düşünmek mümkün bile değil.
5. 30. bölümüyle final yapan ve ve bu kararıyla izleyicisini derin üzüntüye boğan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin karakteri 1 sezon süren yayın hayatına rağmen adeta ikonikleşti.
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6. Dizi daha yayına başlamadan karakteriyle bütünleşen Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'nde canlandırdığı Dilber karakterini izleyiciye yaşatıyor resmen.
7. Kızılcık Şerbeti'nin izleyiciyi sinir ve stres küpü yapan kaynanası Pembe rolüyle Sibel Taşçıoğlu ciddi anlamda bütünleşti.
8. Reyting rekortmeni Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakteri için de ünlü oyuncudan başkasını düşünmek oldukça güç artık.
9. Sandık Kokusu'yla ekranlara dönen Özge Özpirinçci canlandırdığı Karsu karakterinde gösterdiği performansla yine büyük bir başarı yakaladı.
10. Final yapacağı açıklanan Ömer dizisinde oyunculuğuyla devleşen Gökçe Bahadır da Gamze karakteriyle bütünleşti.
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11. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ikonikleşen tek karakter Pembe değil elbette. Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakteri de başlı başına bir ikon!
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