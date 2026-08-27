Rihanna'yı Zirveye Taşıyan Şarkıyı Seçiyoruz!
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Barbados'tan çıkıp dünyanın en büyük pop ikonlarından birine dönüşen Rihanna, kariyeri boyunca hit üretme konusunda asla durdurulamadı. Pop, R&B, dancehall ve hip-hop'u kendine özgü tarzıyla harmanlayan Rihanna, her döneme damga vuran şarkılarla milyonların favorisi olmayı başardı. Peki onu gerçekten zirveye taşıyan şarkı hangisiydi? Karar senin!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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