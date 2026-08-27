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Rihanna'yı Zirveye Taşıyan Şarkıyı Seçiyoruz!

etiket Rihanna'yı Zirveye Taşıyan Şarkıyı Seçiyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 14:31
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Barbados'tan çıkıp dünyanın en büyük pop ikonlarından birine dönüşen Rihanna, kariyeri boyunca hit üretme konusunda asla durdurulamadı. Pop, R&B, dancehall ve hip-hop'u kendine özgü tarzıyla harmanlayan Rihanna, her döneme damga vuran şarkılarla milyonların favorisi olmayı başardı. Peki onu gerçekten zirveye taşıyan şarkı hangisiydi? Karar senin!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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