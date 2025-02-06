Rihanna'nın 'Şirine'yi Seslendirdiği Şirinler (Smurfs) Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı!
Rihanna'nın 'Şirine'yi Seslendirdiği Şirinler (Smurfs) Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı!
Paramount Pictures bu yaz sinemalarda gösterime girecek olan yeni Şirinler (Smurfs) filminin ilk fragmanını yayınladı. Rihanna'nın Şirine'yi seslendirdiği animasyon filminin fragmanı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Son olarak 2011 yılında karşımıza çıkan Şirinler (Smurfs) kısa sürede inanılmaz bir izleyici kitlesi elde etmişti.
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Pek çoğumuzun çocukluğunda en sevdiği çizgi film olan Şirinler'in devam filmi haberi milyonları heyecanlandırmıştı.
Serinin dördüncü filminin yönetmen koltuğunda Chris Miller ve Matt Landon oturuyor. Seslendirme kadrosunda da Natasha Lyonne, Nick Offerman, Amy Sedaris, Nick Kroll, Daniel Levy, Octavia Spencer, Sandra Oh, Hannah Waddingham, Xolo Maridueña, James Corden, Alex Winter, Billie Lourd, Kurt Russell ve John Goodman gibi isimler yer alıyor.
Milyonlarca animasyonseverin büyük bir heyecanla beklediği filmde Şirine'yi de Rihanna seslendiriyor.
18 Temmuz’da ABD sinemalarında gösterime girecek olan animasyon filminin ilk fragmanı yayınlandı.
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İşte Şirinler fragmanı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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