Rezervlerde Rekor Toparlanma: Kalite Artıyor, Seviye Yükseliyor!

TCMB analitik bilanço verilerinden, Bloomberg HT'nin tahminine göre, 3 Mayıs haftasında TCMB'nin swap hariç net rezervleri 9,9 milyar dolar arttı.

Seçim sonrası dönem olan, nisan ayı başından bu yana günlük bazda en hızlı toparlanma görüldü.