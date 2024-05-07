Rezervlerde Rekor Toparlanma: Kalite Artıyor, Seviye Yükseliyor!
Rezervlerde Rekor Toparlanma: Kalite Artıyor, Seviye Yükseliyor!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sürekli değindiği gibi, rezervlerde artış görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap hariç net rezervleri geçen hafta 9,9 milyar dolar artış gösterirken, swap hariç net rezervler rekor düzeyde toparlandı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde kalite artırma çabaları rekor iyileşmeyi sağladı.
Verilere göre, TCMB 11 milyar dolara yakın döviz alımı yaparken, bankalarla yapılan swaplardaki düşüş ise net rezerv artışında sınırlayıcı faktör olarak öne çıktı.
Seçim öncesi 6 haftada swap hariç net rezervler 23 milyar dolara yakın gerilemişti.
Rezervlerdeki durum sosyal medyada da yorumlara neden oldu.
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