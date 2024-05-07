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Rezervlerde Rekor Toparlanma: Kalite Artıyor, Seviye Yükseliyor!

Rezervlerde Rekor Toparlanma: Kalite Artıyor, Seviye Yükseliyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.05.2024 - 11:54

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sürekli değindiği gibi, rezervlerde artış görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap hariç net rezervleri geçen hafta 9,9 milyar dolar artış gösterirken, swap hariç net rezervler rekor düzeyde toparlandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde kalite artırma çabaları rekor iyileşmeyi sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde kalite artırma çabaları rekor iyileşmeyi sağladı.

TCMB analitik bilanço verilerinden, Bloomberg HT'nin tahminine göre, 3 Mayıs haftasında TCMB'nin swap hariç net rezervleri 9,9 milyar dolar arttı. 

Seçim sonrası dönem olan, nisan ayı başından bu yana günlük bazda en hızlı toparlanma görüldü.

Verilere göre, TCMB 11 milyar dolara yakın döviz alımı yaparken, bankalarla yapılan swaplardaki düşüş ise net rezerv artışında sınırlayıcı faktör olarak öne çıktı.

Verilere göre, TCMB 11 milyar dolara yakın döviz alımı yaparken, bankalarla yapılan swaplardaki düşüş ise net rezerv artışında sınırlayıcı faktör olarak öne çıktı.

Veriler sonrası TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 38,7 milyar dolar seviyesine gelirken, 29 Mart haftasında bu rakam eksi 65,5 milyar dolar olmuştu.

Seçim öncesi 6 haftada swap hariç net rezervler 23 milyar dolara yakın gerilemişti.

Seçim öncesi 6 haftada swap hariç net rezervler 23 milyar dolara yakın gerilemişti.

Rezervlerdeki bu seviye düzelme son olarak, Mayıs 2011'de 71,5 milyar dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

Rezervlerdeki durum sosyal medyada da yorumlara neden oldu.

Rezervlerdeki durum sosyal medyada da yorumlara neden oldu.
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