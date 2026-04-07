Reyting Uzmanı Tek Tek Açıkladı, Kadın Seyircinin Favori Dizileri Ortaya Çıktı

Esra Demirci - TV Editörü
07.04.2026 - 08:54

Yerli dizilerin hangi seyirci grubundan reyting aldığı sık sık merak yaratıyor. Reyting uzmanı, son reyting verilerine göre kadınların en çok izlediği yerli dizileri açıkladı. Peki, listede hangi diziler var?

Reyting uzmanı, verilere göre en çok kadınlar tarafından izlenen yerli dizileri açıkladı.

Reyting oranları bir dizinin ekran yolculuğundaki en belirgin faktör. Bu nedenle yerli dizilerin reytinglerini artıran seyirci grubu merak ediliyor. Reyting uzmanı, X hesabından en çok kadın seyirci tarafından izlenen yerli dizileri duyurdu.

İşte reyting uzmanının açıklamasına göre yayındaki dizilerin 20+ABC1'de kadın seyirci oranı;

Kıskanmak %67

Kızılcık Şerbeti %64

Sevdiğim Sensin %62

Halef: Köklerin Çağrısı - Güller ve Günahlar %61

Uzak Şehir - Çirkin %59

A.B.İ. - Doktor - Taşacak Bu Deniz %%57

Yeraltı %53

Gönül Dağı - Cennetin Çocukları %52

Kuruluş Orhan %51

Eşref Rüya - Arka Sokaklar %49

Mehmed: Fetihler Sultanı - Teşkilat %47

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
