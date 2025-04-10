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Reyting Kurbanı Oldular: Bu Sezonun Erken Final Yapan Dizileri

Reyting Kurbanı Oldular: Bu Sezonun Erken Final Yapan Dizileri

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.04.2025 - 16:12

2024-2025 televizyon sezonu, reyting savaşlarının en acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. Kimi diziler daha jeneriğini tamamlamadan final kararını duyurdu, kimisi ise karakterlerine seyircinin ismini bile ezberletemeden sahneden çekildi. Büyük umutlarla başlayan onlarca yapım, birkaç hafta içinde bir 'erken veda'ya dönüştü.

Ekran yolculuğunu erken sonlandıran dizileri sizler için derledik.

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Kötü Kan - 7 bölüm

Kötü Kan - 7 bölüm

Cuma akşamları Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti gibi güçlü rakiplerle aynı saatte yayınlanması nedeniyle düşük reyting aldı. İzleyici kitlesine ulaşmakta zorlandı ve 7. bölümde final yaptı.

Kör Nokta - 4 bölüm

Kör Nokta - 4 bölüm

atv'de yayınlanan Kör Nokta, düşük reytingler ve yoğun rekabet nedeniyle erken final yaptı.

Güzel Aşıklar Diyarı - 6 bölüm

Güzel Aşıklar Diyarı - 6 bölüm

Kanal D'de yayınlanan ve usta oyuncu Halil Ergün'ün yıllar sonra ekrana geri dönmesini sağlayan Güzel Aşıklar Diyarı, ne yazık ki beklenen ilgiyi göremedi.

Karadut - 6 bölüm

Karadut - 6 bölüm

Pazartesi akşamları yoğun rekabetin olduğu bir günde yayınlanması ve beklenen reytingleri alamaması nedeniyle 6. bölümde final yaptı.

Gizli Bahçe - 6 bölüm

Gizli Bahçe - 6 bölüm

İyi bir başlangıç yapsa da daha sonra reytinglerinde ciddi düşüş yaşayan Gizli Bahçe, 6. bölümde final yaptı.

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Kalpazan - 8 bölüm

Kalpazan - 8 bölüm

Başlangıçta ilgi görmesine rağmen, Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir gibi dizilerle rekabet edemedi. Reytingleri 4 civarında olmasına rağmen Kalpazan, erken finalden kaçamadı.

Aşk Evlilik Boşanma - 4 bölüm

Aşk Evlilik Boşanma - 4 bölüm

Düşük reytingler, artan prodüksiyon maliyetleri ve salı akşamları güçlü rakiplerle rekabet edememesi nedeniyle 4. bölümde final yaptı.

Annem Ankara - 15 bölüm

Annem Ankara - 15 bölüm

Reytinglerde beklenen performansı gösterememesi, zamanlama hatası ve dönemin genç izleyici kitlesine hitap edememesi nedeniyle 15. bölümde final yaptı.

Holding - 4 bölüm

Holding - 4 bölüm

atv'de yayınlanan Holding, ilk bölümden itibaren kötü bir gidişat gösterdi ve erken finalden kaçamadı.

Sen Ağlama İstanbul - 8 bölüm

Sen Ağlama İstanbul - 8 bölüm

Star TV'de yayınlanan Sen Ağlama İstanbul, sosyal medyadan yoğun ilgi görse de televizyon seyircisinden bekleneni alamadı.

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Zembilli - 13 bölüm

Zembilli - 13 bölüm

Cuma akşamları yayınlanan Zembilli, rakipleriyle rekabet etmekte zorlanıp erken final yapan diziler arasında yer alıyor.

Başka Bir Gün - 10 bölüm

Başka Bir Gün - 10 bölüm

Ezgi Mola'yı yıllar sonra televizyona geri döndüren Başka Bir Gün, bekleneni alamayan diziler arasında. Başka Bir Gün, 10. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı.

Kardelenler - 10 bölüm

Kardelenler - 10 bölüm

atv'nin iddialı dizisi Kardelenler, her hafta değişen reytingleriyle sezon sonuna kadar gidebilecek bir iş gibi görünse de finalden kaçamadı.

Piyasa - 6 bölüm

Piyasa - 6 bölüm

Kanal D'de yayınlanan Piyasa, ne yazık ki seyirciden beklenen ilgiyi göremedi. Piyasa'nın ekran ömrü 6 bölüm sürdü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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