Reyting Kurbanı Oldular: Bu Sezonun Erken Final Yapan Dizileri
2024-2025 televizyon sezonu, reyting savaşlarının en acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. Kimi diziler daha jeneriğini tamamlamadan final kararını duyurdu, kimisi ise karakterlerine seyircinin ismini bile ezberletemeden sahneden çekildi. Büyük umutlarla başlayan onlarca yapım, birkaç hafta içinde bir 'erken veda'ya dönüştü.
Ekran yolculuğunu erken sonlandıran dizileri sizler için derledik.
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Kötü Kan - 7 bölüm
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Kör Nokta - 4 bölüm
Güzel Aşıklar Diyarı - 6 bölüm
Karadut - 6 bölüm
Gizli Bahçe - 6 bölüm
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Kalpazan - 8 bölüm
Aşk Evlilik Boşanma - 4 bölüm
Annem Ankara - 15 bölüm
Holding - 4 bölüm
Sen Ağlama İstanbul - 8 bölüm
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Zembilli - 13 bölüm
Başka Bir Gün - 10 bölüm
Kardelenler - 10 bölüm
Piyasa - 6 bölüm
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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