Retro Zamanı Yazan Ex'e Kanmamanız Gerektiğini Size Hatırlatacak 14 Şarkı
Retro Zamanı Yazan Ex'e Kanmamanız Gerektiğini Size Hatırlatacak 14 Şarkı
Retro zamanı duygularınız değişmeye oldukça müsaitken, geçmiş bazen tatlı gelebilir. Retro zamanında geçmişi hatırlarken anılarınızdan exlerinizi hemen defedin ve geçmişin geçmişte kalma sebebini bir kere daha hatırlayın. Eğer siz hatırlayamıyorsanız, biz şu şarkılarla yardımcı olalım!
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1. Ümit Hırsızı
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2. Kazıdık Tırnaklarla
3. Hanimiş
4. Gezegen
5. Bay Bay
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6. Sıfır Tolerans
7. Ya Ya Ya
8. Sana Neler Edeceğim
9. Senden Çok Var
10. Geber Hain
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11. Yürü Anca Gidersin
12. Mesajımı Almıştır O
13. Güle Güle Şekerim
14. Oh Olsun
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