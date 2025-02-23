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Retro Zamanı Yazan Ex'e Kanmamanız Gerektiğini Size Hatırlatacak 14 Şarkı

etiket Retro Zamanı Yazan Ex'e Kanmamanız Gerektiğini Size Hatırlatacak 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 01:00

Retro zamanı duygularınız değişmeye oldukça müsaitken, geçmiş bazen tatlı gelebilir. Retro zamanında geçmişi hatırlarken anılarınızdan exlerinizi hemen defedin ve geçmişin geçmişte kalma sebebini bir kere daha hatırlayın. Eğer siz hatırlayamıyorsanız, biz şu şarkılarla yardımcı olalım!

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1. Ümit Hırsızı

2. Kazıdık Tırnaklarla

3. Hanimiş

4. Gezegen

5. Bay Bay

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6. Sıfır Tolerans

7. Ya Ya Ya

8. Sana Neler Edeceğim

9. Senden Çok Var

10. Geber Hain

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11. Yürü Anca Gidersin

12. Mesajımı Almıştır O

13. Güle Güle Şekerim

14. Oh Olsun

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