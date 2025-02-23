Retro Zamanı Yazan Ex'e Kanmamanız Gerektiğini Size Hatırlatacak 14 Şarkı

Retro zamanı duygularınız değişmeye oldukça müsaitken, geçmiş bazen tatlı gelebilir. Retro zamanında geçmişi hatırlarken anılarınızdan exlerinizi hemen defedin ve geçmişin geçmişte kalma sebebini bir kere daha hatırlayın. Eğer siz hatırlayamıyorsanız, biz şu şarkılarla yardımcı olalım!