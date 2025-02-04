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Restoranda Yemek Yiyen Arkadaş Grubu Hesabı Kimin Ödeyeceğine Böyle Karar Verdi

Restoranda Yemek Yiyen Arkadaş Grubu Hesabı Kimin Ödeyeceğine Böyle Karar Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.02.2025 - 11:03

Arkadaşlarla keyifli bir yemeğin ardından en heyecan verici kısım hesabın gelmesi. Bazıları Alman usülüyle bu işi aritmetik olarak çözerken bazıları bonkör bazıları cimri davranabiliyor. Peki gelen hesabı oyuna çevirmek? Bir uygulama sayesinde İngiliz arkadaş grubu hesap ödeme tartışmasını eğlenceye çevirdi.

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Hesap 446 pound geldi. Peki kim ödeyecek?

Hesap 446 pound geldi. Peki kim ödeyecek?

İşte böyle bir çözüm bulundu 📹

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Ve böylelikle Alman usulü ödeme tarihe karıştı 😁

ekrem yerke

Kumar seviyorlarmış. Bizdekiler daha komiktir. Cem Yılmaz | Senin paran burada geçmez https://www.youtube.com/watch?v=sTLnzYZWCj4