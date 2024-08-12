Replay Tuşunu Aşındıracak 13 Muhteşem Cover Şarkı
Replay Tuşunu Aşındıracak 13 Muhteşem Cover Şarkı
Bu başlık altında, orijinal şarkıları unutturacak ve sürekli tekrar dinlemek isteyeceğin 13 muhteşem cover şarkıyı bulabilirsin. Her biri kendi tarzında etkileyici ve yeniden yorumlanmış bu şarkılar, dinleyicileri büyüleyici ve özgün bir müzikal deneyime davet ediyor. Göz at, dinle ve favori cover şarkını keşfet!
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1. Miley Cyrus - The Backyard Sessions - "Jolene"
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2. Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.) [Official Music Video]
3. Lay All Your Love On Me (Amanda Seyfried) | Mamma Mia (2008) | Screen Bites
4. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video)
5. Natalie Imbruglia - Torn (Official Video)
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6. The Once - You're My Best Friend
7. Justin Bieber - Fast Car (Tracy Chapman cover) in the Live Lounge
8. The House of The Rising Sun - The White Buffalo
9. JNR CHOI, Sam Tompkins - TO THE MOON (Official Music Video)
10. Alien Ant Farm - Smooth Criminal (Official Music Video)
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