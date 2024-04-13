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Renkleri ve Güzellikleriyle Dünyanın Dört Bir Yanından İlgi Çekici Tepeler

Renkleri ve Güzellikleriyle Dünyanın Dört Bir Yanından İlgi Çekici Tepeler

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 08:02

Heidi’nin koştuğu ya da Windows’un arka planındaki o yemyeşil tepeyi bilirsiniz. Bu yazımıda manzarasıyla birbirinden güzel dünyadaki en güzel tepeleri sizin için yazdık. Listede ülkemizde 3 yer bulunuyor. Gelin bu renkli ve farklı tepeleri, kayalıkları birlikte inceleyelim.

Kaynak: https://www.brandlifemag.com/ozgurlug...
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1. Napa, California

1. Napa, California

Window’un meşhuuur arka planı Bliss isimli duvar kağıdını bilirsiniz. Bu tepe fotoğrafçı Charles O’Rear tarafından 1996 yılında Sonoma County California’da çekilmiştir. Charles yağmurlu bir günde bu muhteşem görüntüyü yakaladığını ve dayanamayıp çektiğini söylemiştir. Kendisinin “15 yaşında veya daha büyük insanlar bu fotoğrafı yaşamları boyunca hatırlayacaklar.“şeklinde bir iddiası bulunuyor.

2. Mesquite Kum Tepeleri, ABD

2. Mesquite Kum Tepeleri, ABD

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Death Valley Ulusal Parkı'nda yer alan Mesquite Düz Kum Tepelerinde gün doğumuyla oluşan güzel görüntüleriyle ziyaretçilerini mest ediyor. Dune filmi platosu gibi görünen ve ziyaretçilere  Mars’taymış gibi hissettiren bu arazi yılda bir milyon turist ziyaret ediyor. Bölge özellikle manzara ve doğa fotoğrafçılarının gözdesi…

3. Toskana, İtalya

3. Toskana, İtalya

Hollandalı fotoğrafçı Albert Dros’un İtalya’nın Toskana bölgesine yaptığı ziyarette çektiği ünlü fotoğraf Windows XP’nin Bliss duvar kağıdına aşırı şekilde benziyor. Gerçekten de ilk görüşte buranın XP’nin duvar kağıdı olduğu görüşünde. Siz ne dersiniz?

4. Bungle Bungle Kayalıkları, Avustralya

4. Bungle Bungle Kayalıkları, Avustralya

Dev arı kovanlarına benzeyen bu kaya oluşumları oldukça hassas bir yapıya sahipler ve bu hassasiyet yüzünden tırmanmak kesinlikle yasak. Bungle Bungle Kayalıkları'na ev sahipliği yapan Avustralya’daki Purnululu Ulusal Parkı, aynı zamanda 20.000 yıldır Aborjin yerlilerinin de ana vatanı.

5. Erzurum Gökkuşağı Tepeleri, Türkiye

5. Erzurum Gökkuşağı Tepeleri, Türkiye

Erzurum’un Oltu’da bulunan ve gökkuşağını andıran renkleri ile görenlerin hayranlıkla baktığı tepeler ise yurdumuzdan merak uyandıran bir yer olarak listemizdeki yerini alıyor. Himalaya dağ kuşağında yer alan, iklim ve erozyon gibi nedenler bu tepelerin ortaya çıkmasına vesile olmuş. Bu tepelerin jeopark içinde yer alması için çeşitli çalışmalar yapılmakta.

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6. Iğdır Gökkuşağı Tepeleri, Türkiye

6. Iğdır Gökkuşağı Tepeleri, Türkiye

Sıradaki ilgi çeken tepe ise yine yurdumuzdan, Iğdır’dan. Tuzluca ilçesinin batısında yer alan tepeler kırmızı, kahverengi boz ve sarı tonlarıyla ziyaretçilerine harika bir manzara sunuyor. Nahçıvan ve İran’dan da görülen tepeler tıpkı Erzurum’daki oluşum gibi tabiatın bizlere eşsiz bir armağanı…

7. Danxia Jeopark, China

7. Danxia Jeopark, China

Çin’in Gansu bölgesinde yer alan ulusal Danxia Jeopark aynı Erzurum’daki tepelerle aynı özellikleri taşımakta. Unesco’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu tepeler Toplamda 520 milyon metrekareye yayılmış olup bu devasal doğa oluşumu 55 milyon yılda gerçekleştiği bilinmekte. Bu oluşum tüm turistlerin ilgisini dünyanın dört bir tarafından çekmektedir.

8. Vinicunca, Peru

8. Vinicunca, Peru

Bir başka renkli tepemiz adı dağ olsa da Peru’nun Cusco bölgesinde bulunan Montana de Siete Colores isimli dağ. Dağın üzerini kaplayan buzulların erimesi sonucu farklı katmanlardaki ve renkteki topraklar ortaya çıkmış ve gökkuşağını andıran güzel mi güzel sıralı kuşaklar oluşmuştur.

9. Çikolata Tepeleri, Filipinler

9. Çikolata Tepeleri, Filipinler

Çikolata Tepeleri, Filipinler Bohol'de bulunan nadir bir coğrafik oluşum. En az 1260 koni şekilli aynı boyutlarda tepeler 50 kilometrekareden büyük bir alan kaplıyor. Baharda yeşil otlarla kaplı olan tepeler, kış ve sonbahar döneminde kahverengi renge bürünüyor. Bu renkten dolayı çikolata tepeleri olarak adlandırılmıştır. Filipinler Turizm Bakanlığının turizm listesinde yer alan Çikolata Tepeleri ülkenin 3. Ulusal Coğrafik Anıtı olup ve UNESCO Dünya Mirası listesine aday gösterilmiştir.

10. Nallıhan Gökkuşağı Tepeleri (Kıztepe), Ankara

10. Nallıhan Gökkuşağı Tepeleri (Kıztepe), Ankara

Gökkuşağı Tepeleri olarak da bilinen Kıztepe'nin manzarasına hayran kalacaksınız. Kıztepesi günümüzden yaklaşık 10 milyon yıl öncesinde oluşmaya başlamış. Nallıhan Kuş Cenneti'nin barındırdığı kuş topluluklarıyla ve jeolojik yapısıyla doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal bir ortam sunuyor.

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