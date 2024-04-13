Renkleri ve Güzellikleriyle Dünyanın Dört Bir Yanından İlgi Çekici Tepeler

Erzurum’un Oltu’da bulunan ve gökkuşağını andıran renkleri ile görenlerin hayranlıkla baktığı tepeler ise yurdumuzdan merak uyandıran bir yer olarak listemizdeki yerini alıyor. Himalaya dağ kuşağında yer alan, iklim ve erozyon gibi nedenler bu tepelerin ortaya çıkmasına vesile olmuş. Bu tepelerin jeopark içinde yer alması için çeşitli çalışmalar yapılmakta.