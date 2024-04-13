Renkleri ve Güzellikleriyle Dünyanın Dört Bir Yanından İlgi Çekici Tepeler
Renkleri ve Güzellikleriyle Dünyanın Dört Bir Yanından İlgi Çekici Tepeler
Kaynak: https://www.brandlifemag.com/ozgurlug...
Heidi’nin koştuğu ya da Windows’un arka planındaki o yemyeşil tepeyi bilirsiniz. Bu yazımıda manzarasıyla birbirinden güzel dünyadaki en güzel tepeleri sizin için yazdık. Listede ülkemizde 3 yer bulunuyor. Gelin bu renkli ve farklı tepeleri, kayalıkları birlikte inceleyelim.
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1. Napa, California
2. Mesquite Kum Tepeleri, ABD
3. Toskana, İtalya
4. Bungle Bungle Kayalıkları, Avustralya
5. Erzurum Gökkuşağı Tepeleri, Türkiye
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6. Iğdır Gökkuşağı Tepeleri, Türkiye
7. Danxia Jeopark, China
8. Vinicunca, Peru
9. Çikolata Tepeleri, Filipinler
10. Nallıhan Gökkuşağı Tepeleri (Kıztepe), Ankara
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