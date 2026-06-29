Rengarenk Giyinmeyi Sevenlerin Ortak Özelliği
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Dolabı açtığında sadece koyu tonları görmek bazılarına yetmez. Kıyafetleri sadece örtünmek için değil, enerjiyi dışa vurmak için kullananlar da var: Renkli giyinmeyi seven insanlar!
Siyahın güvenli alanından çıkıp canlı tonları üzerine taşıyan insanların kendilerine has bir bakış açısı bulunuyor. Peki renkli giyinmeyi bir yaşam tarzı haline getirenlerin ortak özellikleri neler?
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Renk uyumu konusunda pratikleşmişlerdir.
Kıyafetleri motivasyon aracı olarak kullanırlar.
Görünür olmaktan çekinmezler.
İletişime açık bir imaj çizerler. Sosyal insanlar olduklarını anlayabilirsiniz.
Küçük detaylarda da renk ararlar.
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Mevsim geçişleri dolaplarını karartmaz.
Trendleri kendi zevklerine uydururlar.
İfade gücünü renklerden alırlar.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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