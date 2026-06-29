Rengarenk Giyinmeyi Sevenlerin Ortak Özelliği

Dolabı açtığında sadece koyu tonları görmek bazılarına yetmez. Kıyafetleri sadece örtünmek için değil, enerjiyi dışa vurmak için kullananlar da var: Renkli giyinmeyi seven insanlar!

Siyahın güvenli alanından çıkıp canlı tonları üzerine taşıyan insanların kendilerine has bir bakış açısı bulunuyor. Peki renkli giyinmeyi bir yaşam tarzı haline getirenlerin ortak özellikleri neler?