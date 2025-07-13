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Remix Halleriyle Aklımızda Kalan Şarkılar

etiket Remix Halleriyle Aklımızda Kalan Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 23:30

Bazı şarkılar vardır orijinal haliyle yüreğimizi dağlar, remix haliyle pistte coşturur! Orijinalini unutturan, remix haliyle aklımızda kalan ve her yerde durmadan çalan şarkıları tek bir listede topladık!

Sen de kendi favorini yorumlara yaz! 

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1. Belki Uyanırız Bir Sahilde

2. Aşka Dertler Katmer Katmer

3. İkili Delilik

4. Bu Devirde Kimse Sultan Değil

5. Dillere Düşeceğiz

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6. Lütfen Görmeyeyim Seni

7. Onlar Anlamaz Halden

8. Kanunlar Gibi

9. Küçük Bir Yol

10. Sevişmeden Uyumayalım

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11. Aşkın Olayım

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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