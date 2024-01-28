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Rekor Bedelle Satıldıktan Sonra Tartışmalar Alevlendi: Sizce Ferdi Kadıoğlu mu, Sacha Boey mi?

Rekor Bedelle Satıldıktan Sonra Tartışmalar Alevlendi: Sizce Ferdi Kadıoğlu mu, Sacha Boey mi?

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 16:58

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus bedelle transfer olarak rekor kıran Sacha Boey'in satışının ardından karşılaştırmalar gecikmedi. Size göre Ferdi Kadıoğlu mu, yoksa Sacha Boey mi daha iyi?

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Sacha Boey Galatasaray'a 30+5 milyon Euro kazandırarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Sacha Boey Galatasaray'a 30+5 milyon Euro kazandırarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Türkiye'de ise sık sık Ferdi Kadıoğlu ile karşılaştırılıyordu.

Türkiye'de ise sık sık Ferdi Kadıoğlu ile karşılaştırılıyordu.

Sansürsüz Futbol hesabından Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Aşık, "Boey 30 ederse, Ferdi 50 eder" dedi. O zaman sorulara başlayalım.

Sizce hangisi daha hızlı?

Sizce hangisi daha hızlı?

Hangisinin dayanıklılığı daha iyi?

Hangisinin dayanıklılığı daha iyi?
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Hangisi defansta daha çok güven veriyor?

Hangisi defansta daha çok güven veriyor?

Hangisi hava toplarında daha üstün?

Hangisi hava toplarında daha üstün?

Hangisi daha teknik?

Hangisi daha teknik?

Sizce kim daha iyi pasör?

Sizce kim daha iyi pasör?

Sizce hangisi daha değerli?

Sizce hangisi daha değerli?
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BlueCraving

Hah! Ferdi kıyaslanır mı hiç.. 💛💙

Helin Doğan

Ferdimmmm de Ferdimmmm 💛💙

Seyfullah Aslan

yaw arkadasim derdiniz ne?satabiliyor musun 50m ye satin..hadi satmak istemiyorsun o zaman de ki su takim 50m ye istedi..vermedik...birakin artik sidik yaris... Devamını Gör