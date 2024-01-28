Rekor Bedelle Satıldıktan Sonra Tartışmalar Alevlendi: Sizce Ferdi Kadıoğlu mu, Sacha Boey mi?
Rekor Bedelle Satıldıktan Sonra Tartışmalar Alevlendi: Sizce Ferdi Kadıoğlu mu, Sacha Boey mi?
Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus bedelle transfer olarak rekor kıran Sacha Boey'in satışının ardından karşılaştırmalar gecikmedi. Size göre Ferdi Kadıoğlu mu, yoksa Sacha Boey mi daha iyi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sacha Boey Galatasaray'a 30+5 milyon Euro kazandırarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Türkiye'de ise sık sık Ferdi Kadıoğlu ile karşılaştırılıyordu.
Sansürsüz Futbol hesabından Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Aşık, "Boey 30 ederse, Ferdi 50 eder" dedi. O zaman sorulara başlayalım.
Sizce hangisi daha hızlı?
Hangisinin dayanıklılığı daha iyi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hangisi defansta daha çok güven veriyor?
Hangisi hava toplarında daha üstün?
Hangisi daha teknik?
Sizce kim daha iyi pasör?
Sizce hangisi daha değerli?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Hah! Ferdi kıyaslanır mı hiç.. 💛💙
Ferdimmmm de Ferdimmmm 💛💙
yaw arkadasim derdiniz ne?satabiliyor musun 50m ye satin..hadi satmak istemiyorsun o zaman de ki su takim 50m ye istedi..vermedik...birakin artik sidik yaris... Devamını Gör