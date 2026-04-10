Reggae’yi Sevdiren Elçi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bob Marley

Ceren Özer
10.04.2026 - 15:01

Müzik dünyasının gelmiş geçmiş en karizmatik, en 'chill' ama bir o kadar da devrimci ismiyle tanışmaya hazır mısınız? Sadece şarkılarıyla değil, saçları, duruşu ve 'her şey güzel olacak' dedirten enerjisiyle Bob Marley, bu hafta Efsaneler Kürsüsü'nde!

Her şey 6 Şubat 1945'te Jamaika'nın o meşhur köyü Nine Mile'da başladı!

Küçük bir köyde, beyaz bir deniz subayı baba ve siyahi bir annenin oğlu olarak doğdu. Bu 'iki dünya arasında kalma' durumu, onun ileride tüm dünyayı birleştirecek olan o muazzam vizyonunun ilk temellerini attı.

Kingston sokaklarında, yoksulluğun tam kalbinde: Trenchtown günleri!

Genç yaşta başkente taşındığında hayat pek de toz pembe değildi. Elektriği, suyu olmayan barakalarda yaşarken tek sığınağı müzikti. O meşhur 'No Woman, No Cry' şarkısındaki 'Trenchtown rock' vurgusu boşuna değil; orası onun hem okulu hem de sahasıydı.

The Wailers kuruluyor ve Reggae rüzgarı esmeye başlıyor!

Bunny Wailer ve Peter Tosh ile bir araya gelerek kurdukları grup, başta sadece yerel bir sesti. Ama o ritimler o kadar başkaydı ki, kısa sürede Jamaika sınırlarını aştı. 'Ska'dan 'Reggae'ye evrilen bu yolculuk, aslında bir müzik türünün de doğum sancılarıydı.

O meşhur saçlar ve Rastafari felsefesi.

Bob Marley denince akla gelen o 'dreadlock' saçlar sadece bir moda ikonu değil, dini bir inancın (Rastafari) simgesiydi. Doğallık, barış ve Afrika kökenlerine bağlılık onun hayatının merkezindeydi. Yani o, saçıyla da mesaj veriyor.

Bir suikast girişiminden sağ çıkıp konsere gitmek mi?

1976'da siyasi gerginlikler yüzünden evinde saldırıya uğradı ve yaralandı. Herkes onun saklanacağını sanırken o, iki gün sonra binlerce kişinin önüne çıkıp barış konseri verdi. 'Dünyayı kötüleştirenler durmuyorsa ben neden durayım?' dedi ve efsaneleşti.

Onun şarkıları sadece hit olmadı, birer marşa dönüştü.

'One Love' çalmaya başladığında bugün bile her dilden, her dinden insan aynı ritimle sallanıyor. Müziğin evrensel gücü dedikleri şey tam olarak bu adamın gırtlağında saklıydı!

1977 çıkışlı "Exodus" albümü o kadar sarsıcıydı ki, TIME dergisi bu albümü "20. Yüzyılın En İyi Albümü" ilan etti.

Onu sadece sahnede sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Bob, tam bir futbol tutkunuydu! Turne aralarında bile her fırsatta top koştururdu. Hatta o meşhur sözü unutulmaz: 'Futbol bir sanattır, bir evrendir.' (Keşke bizim halı saha maçlarına da gelseydi...)

Çok erken bir veda: 36 yaşında dünyaya gözlerini yumdu...

1981 yılında, bir ayak parmağında başlayan kanserin tüm vücuduna yayılması sonucu hayata veda etti. Cenazesi Jamaika tarihinin en kalabalık töreniydi.

Mirası hala aramızda!

Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bir Bob Marley tişörtü veya onun o huzur veren sesini duyarsınız. O, sadece bir müzisyen değil; adaletsizliğe karşı bir başkaldırı ve sevginin en saf halinin temsilcisi olarak kalplerimizde yaşıyor.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
