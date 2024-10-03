Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Redd ile Kendine Gel! Tüm Duygularını Harekete Geçirecek 12 Parça

etiket Redd ile Kendine Gel! Tüm Duygularını Harekete Geçirecek 12 Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 17:47

Hayat bazen gerçekten yorucu olabiliyor. İşte tam o anlarda, Redd imdadımıza yetişiyor! 'Kendine biraz umut ver, bir yol daha bulursun' diyerek insana resmen güç veriyor. Kendine biraz zaman tanı, emin ol ki içindeki tüm o karışık duygular bu şarkılarla yerini umuda bırakacak. Hadi gel, duygularını harekete geçirecek Redd şarkılarına birlikte göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Redd - Bir Yol Bulurusun

2. Redd - Her Neyse

3. Redd - Seni Buldum

4. Redd - Kanıyorduk

5. Redd - Kalpsiz Romantik

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Redd - Kibir

7. Redd - Mutlu Olmak İçin

8. Redd - Aşık Oldum Celladıma

9. Redd - Boşver

10. Redd - Dünya

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Redd - Don Kişot

12. Redd - Kafakafka

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın