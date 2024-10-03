Redd ile Kendine Gel! Tüm Duygularını Harekete Geçirecek 12 Parça
Redd ile Kendine Gel! Tüm Duygularını Harekete Geçirecek 12 Parça
Hayat bazen gerçekten yorucu olabiliyor. İşte tam o anlarda, Redd imdadımıza yetişiyor! 'Kendine biraz umut ver, bir yol daha bulursun' diyerek insana resmen güç veriyor. Kendine biraz zaman tanı, emin ol ki içindeki tüm o karışık duygular bu şarkılarla yerini umuda bırakacak. Hadi gel, duygularını harekete geçirecek Redd şarkılarına birlikte göz atalım!
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1. Redd - Bir Yol Bulurusun
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2. Redd - Her Neyse
3. Redd - Seni Buldum
4. Redd - Kanıyorduk
5. Redd - Kalpsiz Romantik
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6. Redd - Kibir
7. Redd - Mutlu Olmak İçin
8. Redd - Aşık Oldum Celladıma
9. Redd - Boşver
10. Redd - Dünya
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