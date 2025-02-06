Recep İvedik ve Mucize Aşk'a Yetişti: Dayı 2 Filminden Avrupa'da Salon Rekoru!
Recep İvedik ve Mucize Aşk'a Yetişti: Dayı 2 Filminden Avrupa'da Salon Rekoru!
Uğur Bayraktar'ın yönettiği 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2', bir kabadayının yükseliş hikayesini anlatıyor. Avrupa'da vizyona giren filmden Recep İvedik ve Mucize Aşk'ın başarısı geldi!
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Ufuk Bayraktar'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Dayı 2 filmi Türkiye'den önce Avrupa'da izleyici karşısına çıktı.
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Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan ve Bora Karakul gibi isimlerin de rol aldığı filmden Avrupa'da salon rekoru geldi!
Dayı 2, Avrupa'da yıllar sonra ilk defa Recep İvedik ve Mucize Aşk filmlerinin salon sayısına ulaşan ilk Türk filmi oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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