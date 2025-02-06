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İlk Buluşmada Cinsel Hastalık Kapan Adam, Konuşanlar'a Damga Vurdu

İlk Buluşmada Cinsel Hastalık Kapan Adam, Konuşanlar'a Damga Vurdu

Hasan Can Kaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2025 - 11:06

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programındaki bir izleyici anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. İlk buluşmada cinsel hastalık kaptığını açıklayan konuk, Hasan Can Kaya'nın esprili yorumundan kaçamadı. İşte o anlar...

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Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan programı Konuşanlar, yine güldüren anlarla sosyal medyada gündem oldu.

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan programı Konuşanlar, yine güldüren anlarla sosyal medyada gündem oldu.

Konuklarına 'İlk buluşmada yaptığınız en garip şey neydi?' diye soran Kaya, bir izleyinin cinsel hastalık kaptığını öğrendi.

Konuklarına 'İlk buluşmada yaptığınız en garip şey neydi?' diye soran Kaya, bir izleyinin cinsel hastalık kaptığını öğrendi.

Erkek konuk, eski sevgilisinden bel soğukluğu kaptığını açıklayınca Hasan Can Kaya kendini tutamadı.

Erkek konuk, eski sevgilisinden bel soğukluğu kaptığını açıklayınca Hasan Can Kaya kendini tutamadı.

Kaya, 'Bel soğukluğu mu kaldı? Victor Hugo'nun Sefiller romanında var bel soğukluğu. 20 yıldır ben bel soğukluğuna dair hiçbir şey duymadım. Benim ergenliğim bile yakalamadı bel soğukluğunu.' yanıtını verdi.

Kaya, 'Bel soğukluğu mu kaldı? Victor Hugo'nun Sefiller romanında var bel soğukluğu. 20 yıldır ben bel soğukluğuna dair hiçbir şey duymadım. Benim ergenliğim bile yakalamadı bel soğukluğunu.' yanıtını verdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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