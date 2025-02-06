TRT Tabii'de Yayınlanacak Kara Kış Dizisinde Murat Yıldırım'a Efsane Bir Partner Geldi!
TRT Tabii'de Yayınlanacak Kara Kış Dizisinde Murat Yıldırım'a Efsane Bir Partner Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
TRT Tabii yepyeni içeriklerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Murat Yıldırım'ın başrolünde oynayacağı “Kara Kış” dizisinin oyuncu görüşmeleri de sürüyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadın başrolü belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, yepyeni içeriklerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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8 şiddetinde meydana gelen, 52 saniye süren ve 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1939 Erzincan depreminin efsaneleşen savcısı İzzet Akçal’ın hikayesinin anlatılacağı Kara Kış da o yapımlardan yalnızca biri.
Murat Yıldırım'ın İzzet Akçal'ı canlandıracağı dizi için oyuncu görüşmeleri sürüyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide İzzet Akçal'ın eşine hayat verecek oyuncu Hande Doğandemir oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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