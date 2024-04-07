Real Madrid Süper Lig'in Gençlerini Sevdi: Arda Güler'den Sonra Sırada Bir Türk Futbolcu Daha Var
Real Madrid Süper Lig'in Gençlerini Sevdi: Arda Güler'den Sonra Sırada Bir Türk Futbolcu Daha Var
İspanya ve dünya futbolunun devi Real Madrid, Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için harekete geçti. (Sporx)
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Sezon başında İzmir ekibi Altınordu'dan 700 bin euro karşılığında transfer edilen 18 yaşındaki file bekçisi, as kadroda kendine yer bulamasa da Real Madrid'in dikkatini çekmeyi başardı.
Eflatun-beyazlıların genç kaleciyi U18 Milli Takımı ile Trabzonspor U19 takımı maçlarında takip ettiği ve ilgi kağıdı yolladığı ifade edildi.
Çevikkan'ın özellikle 1-1 sona eren İspanya karşılaşmalarında yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni topladığı aktarıldı.
Bordo-mavili kulübün teknik direktörü Abdullah Avcı, Onuralp ile ilgili olarak "Çok yetenekli ve gelişime açık bir kaleci. Bunun yanında müthiş karakterli bir oyuncu. Geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum" demişti.
Karadeniz ekibi, 2022 yaz transfer döneminde de 19 yaşındaki futbolcuları Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a satarak dikkat çekmişti.
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