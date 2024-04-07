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Daha Önce Böyle Bir Şey Yaşanmadı! Fenerbahçe U19 Bir Günde İki Maça Çıkıyor

Daha Önce Böyle Bir Şey Yaşanmadı! Fenerbahçe U19 Bir Günde İki Maça Çıkıyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
07.04.2024 - 10:20

Tüm Türkiye'nin nasıl sonuçlanacağını merakla beklediği Süper Kupa günü geldi. Fenerbahçe'nin genç takımı, Galatasaray maçı için Şanlıurfa'ya hareket edecek fakat öncesinde Giresunspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, Süper Kupa mücadelesine genç takım ile çıkmaya karar verirken sarı-lacivertli kulübün gençleri, bir günde iki maça çıkacak.

Fenerbahçe, Süper Kupa mücadelesine genç takım ile çıkmaya karar verirken sarı-lacivertli kulübün gençleri, bir günde iki maça çıkacak.

Teknik direktörlüğünü Semih Şentürk'ün yaptığı U19, bugün saat 12'de Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor'u konuk edecek.

Teknik direktörlüğünü Semih Şentürk'ün yaptığı U19, bugün saat 12'de Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor'u konuk edecek.
media.fenerbahce.org

Gençler, karşılaşmanın ardından saat 21.30'da başlayacak olan Galatasaray maçı için 16.30'da İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket edecek.

Gençler, karşılaşmanın ardından saat 21.30'da başlayacak olan Galatasaray maçı için 16.30'da İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket edecek.

Sarı-lacivertli ekibin başında Zeki Murat Göle takımın başında olacak.

Sarı-lacivertli ekibin başında Zeki Murat Göle takımın başında olacak.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Galatasaray karşılaşmasının 90 dakikalık bir mücadele olmayacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Galatasaray karşılaşmasının 90 dakikalık bir mücadele olmayacağını açıklamıştı.

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