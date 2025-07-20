Real Madrid Efsanelerinden Predrag Mijatovic, Alonso'nun Arda Güler Tercihini Eleştirdi

Predrag Mijatovic, Arda Güler ile ilgili 'Modric'in yüklendiği sorumluluğu Güler'e vermek bana intihar gibi geliyor. Yaratıcılık eksikliği var, başka bir yaratıcı oyuncuyla anlaşmalı, transfer etmeli ve ona zaman vermeliyiz' ifadelerini kullandı.