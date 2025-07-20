Real Madrid Efsanelerinden Predrag Mijatovic, Alonso'nun Arda Güler Tercihini Eleştirdi
Xabi Alonso'nun gelişiyle Real Madrid'de köklü değişimler yaşanıyor. Bunlardan biri de milli oyuncu Arda Güler'in takım içindeki rolü oldu. Alonso'nun 10 numarada kullanmayı düşündüğü Arda'ya kulüp de 10 numaralı formayı vermeye hazırlanıyor.
Taraftarların genel olarak desteklediği ve beğendiği Arda'ya kulüp efsanelerinden Predrag Mijatovic'ten şerh geldi.
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Ancelotti dönemi istediği süreyi bulamayan Arda, Alonso'nun gelişiyle istediği formaya kavuştu.
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Real Madrid'in "Yugoslav" transferlerinden olan yıldız oyuncu, bugün İspanyol basınına Real Madrid'le ilgili açıklamalarda bulundu.
Arda Güler tercihi için Mijatovic "intihar" tabirini kullandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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