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Real Madrid Efsanelerinden Predrag Mijatovic, Alonso'nun Arda Güler Tercihini Eleştirdi

Real Madrid Efsanelerinden Predrag Mijatovic, Alonso'nun Arda Güler Tercihini Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2025 - 23:27

Xabi Alonso'nun gelişiyle Real Madrid'de köklü değişimler yaşanıyor. Bunlardan biri de milli oyuncu Arda Güler'in takım içindeki rolü oldu. Alonso'nun 10 numarada kullanmayı düşündüğü Arda'ya kulüp de 10 numaralı formayı vermeye hazırlanıyor. 

Taraftarların genel olarak desteklediği ve beğendiği Arda'ya kulüp efsanelerinden Predrag Mijatovic'ten şerh geldi. 

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Ancelotti dönemi istediği süreyi bulamayan Arda, Alonso'nun gelişiyle istediği formaya kavuştu.

Ancelotti dönemi istediği süreyi bulamayan Arda, Alonso'nun gelişiyle istediği formaya kavuştu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarında süre almakta sorun yaşamayan Arda'ya Alonso'nun güvendiğini sık sık İspanyol basınında okuyoruz. Kulübün de 10 numaralı formayı vermeye hazırlandığı yine haber olarak çıkmıştı. Ancak Predrag Mijatovic, Arda'yı yeterli bulmadığını söyledi.

Real Madrid'in "Yugoslav" transferlerinden olan yıldız oyuncu, bugün İspanyol basınına Real Madrid'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in "Yugoslav" transferlerinden olan yıldız oyuncu, bugün İspanyol basınına Real Madrid'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Real Madrid’in eski yıldızlarından Pedja Mijatovic, Arda Güler hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İspanyol radyosu Cadena SER’in “El Larguero” programına konuk olan Mijatovic, genç futbolcunun henüz Luka Modric’in yerini dolduracak seviyede olmadığını dile getirdi.

Arda Güler tercihi için Mijatovic "intihar" tabirini kullandı.

Arda Güler tercihi için Mijatovic "intihar" tabirini kullandı.

Predrag Mijatovic, Arda Güler ile ilgili 'Modric'in yüklendiği sorumluluğu Güler'e vermek bana intihar gibi geliyor. Yaratıcılık eksikliği var, başka bir yaratıcı oyuncuyla anlaşmalı, transfer etmeli ve ona zaman vermeliyiz' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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