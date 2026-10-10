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Raporlu İlaç Kullananlar Artık Reçete İçin Doktora Gitmeyecek

Raporlu İlaç Kullananlar Artık Reçete İçin Doktora Gitmeyecek

SGK Sağlık Bakanlığı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 14:02
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Raporlu ilaç kullanan hastalar için reçete yazdırma zorunluluğu tarihe karışabilir. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tedavisinde değişiklik olmayan hastaların rapor süresi boyunca doktora uğramadan ilaçlarını doğrudan eczaneden alabileceği yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı.

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6 aylık ilaç raporu olan hasta, ilacı değişmedikçe yeniden reçete yazdırmak zorunda kalmayacak.

6 aylık ilaç raporu olan hasta, ilacı değişmedikçe yeniden reçete yazdırmak zorunda kalmayacak.

AA muhabirine konuşan Memişoğlu, uzman hekimin düzenlediği ilaç raporuna sahip olan ve tedavisinde değişiklik yapılmayan hastaların, raporun geçerli olduğu süre boyunca ilaçlarını eczaneden temin edebileceğini söyledi. 

Bakan Memişoğlu, planlanan uygulamayı şu sözlerle anlattı: 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bunu istedik ve onlar hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok.'

Yeni modelde ilaçlar, rapor süresi boyunca aylık dozlar halinde eczaneden verilecek. Memişoğlu, sistemi 'çok yakın zamanda' hizmete sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ancak düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil, hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Uygulamadan en çok, kronik hastalıkları nedeniyle düzenli ilaç kullanan yaşlıların faydalanması bekleniyor. Birden fazla ilaç raporu bulunan ve her ilacı için farklı tarihlerde yeniden reçete yazdırmak zorunda kalan hastalar da sistemin kapsamına alınacak. Böylece yalnızca reçete yazdırmak için sağlık kuruluşlarına tekrar tekrar başvurulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

80 yaş üstündekilerin ilaç ve engelli raporları artık evde düzenleniyor, aile hekimleri 1859 ilacı daha yazabilecek.

80 yaş üstündekilerin ilaç ve engelli raporları artık evde düzenleniyor, aile hekimleri 1859 ilacı daha yazabilecek.

Memişoğlu, reçete düzenlemesinin yanı sıra evde sağlık hizmetlerinin de teknoloji, mevzuat ve yapı açısından baştan ele alındığını anlattı. Yeni yapıda evde sağlık, uzaktan sağlık, palyatif bakım ve aile hekimliği hizmetleri, kurulan evde sağlık koordinasyon merkezleri üzerinden birlikte yürütülüyor. Elektronik altyapı sayesinde sağlık ekipleri hastanın durumunu takip edebiliyor.

Sistem şimdilik iki şehirde pilot olarak uygulanıyor. Bakan, 'Çok yakında bunu Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız' diyerek modelin kısa sürede tüm ülkeye taşınacağının sinyalini verdi. Palyatif servisten taburcu edilen hastalar uzaktan izlenebiliyor, yaşlı hastalar uzaktan muayene edilip ilaçları yazılabiliyor. Gerektiğinde sağlık personeli hastanın evine gönderiliyor, aile bireylerine de bakım konusunda eğitim veriliyor.

80 yaş üstündeki kişilerin ilaç, malzeme ve engelli sağlık raporları da artık evlerinde düzenleniyor. Aile hekimlerinin yetkileri de genişletildi. Memişoğlu, 'Bugün mevcutlara ilave olarak 1859 ilacı daha yazabilir hale getirdik. İlaç ve malzeme raporlarının da aile hekimi uzmanlarınca düzenlenebilmesini sağladık' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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