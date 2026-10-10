Raporlu İlaç Kullananlar Artık Reçete İçin Doktora Gitmeyecek
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Raporlu ilaç kullanan hastalar için reçete yazdırma zorunluluğu tarihe karışabilir. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tedavisinde değişiklik olmayan hastaların rapor süresi boyunca doktora uğramadan ilaçlarını doğrudan eczaneden alabileceği yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı.
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6 aylık ilaç raporu olan hasta, ilacı değişmedikçe yeniden reçete yazdırmak zorunda kalmayacak.
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80 yaş üstündekilerin ilaç ve engelli raporları artık evde düzenleniyor, aile hekimleri 1859 ilacı daha yazabilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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