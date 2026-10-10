Raporlu İlaç Kullananlar Artık Reçete İçin Doktora Gitmeyecek

AA muhabirine konuşan Memişoğlu, uzman hekimin düzenlediği ilaç raporuna sahip olan ve tedavisinde değişiklik yapılmayan hastaların, raporun geçerli olduğu süre boyunca ilaçlarını eczaneden temin edebileceğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, planlanan uygulamayı şu sözlerle anlattı: 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bunu istedik ve onlar hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok.'

Yeni modelde ilaçlar, rapor süresi boyunca aylık dozlar halinde eczaneden verilecek. Memişoğlu, sistemi 'çok yakın zamanda' hizmete sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ancak düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil, hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Uygulamadan en çok, kronik hastalıkları nedeniyle düzenli ilaç kullanan yaşlıların faydalanması bekleniyor. Birden fazla ilaç raporu bulunan ve her ilacı için farklı tarihlerde yeniden reçete yazdırmak zorunda kalan hastalar da sistemin kapsamına alınacak. Böylece yalnızca reçete yazdırmak için sağlık kuruluşlarına tekrar tekrar başvurulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.