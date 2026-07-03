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Rapçilerin Kullandığı Sahne İsimlerinin Ardında Yatan Şaşırtıcı Hikayeler

etiket Rapçilerin Kullandığı Sahne İsimlerinin Ardında Yatan Şaşırtıcı Hikayeler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 19:01
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Rap dünyasında sahne isimleri sadece havalı görünmek için seçilmiyor. Kimi zaman çocukluk lakaplarından, kimi zaman sokak kültüründen, kimi zaman da tamamen tesadüflerden doğan bu isimler, sanatçıların hikayelerinin önemli bir parçası haline geliyor. Bazıları gerçek isimlerini gizlemek isterken bazıları ise yeni bir karakter yaratmayı tercih ediyor. Dosyayı açıyoruz!

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Eminem

Eminem

Marshall Mathers, gençlik yıllarında adının ve soyadının baş harfleri olan M ve M'i kullanıyordu. Bu kısaltma zamanla telaffuz edilerek Eminem formuna dönüştü. İlk bakışta basit gibi görünse de dünyanın en tanınan rap isimlerinden biri böyle ortaya çıktı. Çocukluk döneminde arkadaşları da ona bu şekilde hitap ediyormuş. Yani bugün milyonların bildiği isim aslında oldukça doğal bir dönüşümün ürünü.

Snoop Dogg

Snoop Dogg

Çocukken annesi ona çizgi film karakteri Snoopy'ye benzediğini söylediği için sürekli Snoopy lakabıyla çağrılıyormuş. Genç yaşlarda bu lakabı benimseyen Calvin Broadus, müziğe başladığında ismi biraz değiştirerek Snoop Doggy Dogg yaptı. Daha sonra ise kariyerinin zirvesinde Snoop Dogg adını kullanmaya başladı. Bu yüzden dünyanın en ünlü rap isimlerinden biri aslında bir çocukluk lakabına dayanıyor.

Jay-Z

Jay-Z

Shawn Carter'ın sahne ismiyle ilgili iki farklı hikaye bulunuyor. Bunlardan biri yaşadığı Brooklyn mahallesindeki J/Z metro hattından ilham aldığı yönünde. Diğeriyse ailesinin ona çocukken Jazzy lakabını takmasıyla bağlantılı. Carter zamanla bu ifadeyi kısaltıp Jay-Z haline getirdi. Her iki hikaye de onun köklerine ve büyüdüğü çevreye işaret ediyor.

50 Cent

50 Cent

Curtis Jackson bu ismi doğrudan kendisi bulmadı. 1980'lerde Brooklyn'de yaşayan ünlü bir sokak figürü olan Kelvin Martin'in lakabı 50 Cent'ti. Jackson, bu karakterin risk almaktan korkmayan tavrından etkilendiği için aynı ismi kullanmaya karar verdi. Ancak bunu suç dünyasını övmek için değil, hayatta kalma mücadelesinin sembolü olarak gördüğünü söyledi. Böylece isim hip-hop tarihinin en güçlü markalarından birine dönüştü.

Drake

Drake

Birçok rapçinin aksine Drake'in sahne ismi tamamen gerçek adından geliyor. Tam adı Aubrey Drake Graham olan sanatçı, ikinci adını kullanmayı tercih etti. Bunun nedeni Drake isminin daha akılda kalıcı ve güçlü bir etki yaratmasıydı. Ayrıca oyunculuk kariyerinde de bu isimle tanınmaya başlamıştı. Bazen en etkili sahne ismi için karmaşık bir hikayeye ihtiyaç olmayabiliyor.

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Ice Cube

Ice Cube

O'Shea Jackson'ın ağabeyi ona çocukken sürekli sataşıyor ve bu lakapla sesleniyordu. Bir gün kardeşinin söylediklerine karşılık veren Jackson, bu ismi sahiplenmeye karar verdi. İlk başlarda şaka amaçlı kullanılan lakap zamanla kalıcı hale geldi. Rap kariyerine başladığında da bu adı kullanmayı sürdürdü.

2Pac

2Pac

Tupac'ın sahne adı aslında gerçek ismiydi ancak bu ismin kökeni oldukça etkileyici. Annesi ona, Peru'da İspanyol sömürgeciliğine karşı mücadele eden devrimci lider Túpac Amaru II'nin adını verdi. Bu seçim politik bir bilinç ve özgürlük fikri taşıyordu. Yıllar sonra Tupac da şarkılarında toplumsal meseleleri işlemesiyle tanındı. Böylece ismiyle mirası arasında güçlü bir bağ oluştu.

Notorious B.I.G.

Notorious B.I.G.

Christopher Wallace bu adı seçerken 1975 yapımı Let's Do It Again filmindeki bir karakterden ilham aldı. Başlangıçta The Notorious B.I.G. adını kullanıyordu. Ancak aynı ismi taşıyan başka bir sanatçıyla yaşanan telif sorunları nedeniyle zaman zaman Biggie Smalls olarak da anıldı. Buna rağmen hayranları onu çoğunlukla Biggie olarak hatırlıyor.

LL Cool J

LL Cool J

James Todd Smith henüz genç yaşlardayken kendine Ladies Love Cool James adını verdi. Bu isim, özgüvenli kişiliğini ve kadınlar arasındaki popülerliğini yansıtıyordu. Daha sonra uzun ismi kısaltarak LL Cool J şeklinde kullanmaya başladı. Dönemin rap kültüründe iddialı sahne isimleri oldukça yaygındı. Fakat çok azı onunki kadar kalıcı olabildi.

Busta Rhymes

Busta Rhymes

Trevor Smith'e bu lakabı veren kişi hip-hop tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Chuck D idi. İsmin kaynağı ise Amerikan futbolcusu George Buster Rhymes'tı. Chuck D, Trevor'ın enerjik ve hareketli tarzının bu isme uyduğunu düşündü. Lakap kısa sürede benimsendi ve kariyerinin ayrılmaz parçası haline geldi.

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Post Malone

Post Malone

Austin Post, sahne adını oluştururken soyadını olduğu gibi bıraktı. Malone kısmını ise çevrimiçi bir isim üretici aracılığıyla buldu. İlk başta şaka gibi görünen bu seçim kariyeri büyüdükçe dev bir markaya dönüştü. Sanatçı yıllar sonra bu hikayeyi doğrulayarak hayranlarını şaşırttı. İnternette rastgele üretilen bir isimle dünya yıldızı olmak pek sık görülen bir durum değil.

Travis Scott

Travis Scott

Bugün festivalleri kasıp kavuran bu ismin arkasında son derece duygusal ve ailevi bir bağ saklı. Sanatçının gerçek adı Jacques Bermon Webster II olup, sahne adı tamamen iki sevdiği insana adanmıştır. Travis kısmı, çocukken kendisine büyük bir hayranlık duyduğu ve hayat tarzına özendiği amcasının adından geliyor. Scott ismi ise rap müziğe başlamasında kendisine en büyük ilhamı veren Kid Cudi lakaplı Scott Mescudi adlı sanatçıya bir saygı duruşudur.

Xzibit

Xzibit

Alvin Joiner, gençlik yıllarında çizim yapmayı ve grafitiyle ilgilenmeyi seviyordu. Bu nedenle arkadaşları onun eserlerini sergileme alışkanlığına gönderme yaparak exhibit kelimesini kullanıyordu. Sanatçı daha sonra bu kelimeyi farklı bir yazımla Xzibit hâline getirdi. İsmin başındaki sıra dışı harf kullanımı da dikkat çekmesini sağladı.

André 3000

André 3000

OutKast üyesi André Benjamin, kariyerinin ilk dönemlerinde Dré olarak biliniyordu. Daha sonra kendisini diğer sanatçılardan ayırmak için adına 3000 ekledi. Bu sayı geleceği temsil eden, çağının ötesinde olma fikrini yansıtıyordu. Gerçekten de André 3000, hip-hop'ın en yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edildi.

Cardi B

Cardi B

New Yorklu ünlü kadın rapçinin isminin kökeni aslında ünlü bir alkollü içecek markasına dayanıyor. Gerçek adı Belcalis Almanzar olan sanatçının kız kardeşinin adı Hennessy olduğu için arkadaşları ona da esprili bir şekilde Bacardi demeye başladılar. Bu lakap zamanla üzerine yapıştı ve herkes onu bu isimle çağırmaya devam etti. Müzik piyasasına girdiğinde telif sorunlarından kaçınmak ve ismi daha kısa, akılda kalıcı hale getirmek için kelimeyi kısaltıp bugünkü bilinen haline getirdi.

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Lil' Kim

Lil' Kim

90'lı yılların hip-hop dünyasında devrim yaratan sanatçının ismi, hem fiziksel yapısını hem de gerçek kimliğini bir araya getiriyor. Gerçek adı Kimberly Denise Jones olan rapçi, müzik piyasasına adım attığında kendi isminin kısaltması olan Kim kelimesini kullanmayı tercih etti. Minyon yapısı ve minyon fiziği nedeniyle arkadaşları ve dönemin rap camiası ona İngilizcede küçük anlamına gelen bir lakap ekledi.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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