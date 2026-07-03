Rapçilerin Kullandığı Sahne İsimlerinin Ardında Yatan Şaşırtıcı Hikayeler
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Rap dünyasında sahne isimleri sadece havalı görünmek için seçilmiyor. Kimi zaman çocukluk lakaplarından, kimi zaman sokak kültüründen, kimi zaman da tamamen tesadüflerden doğan bu isimler, sanatçıların hikayelerinin önemli bir parçası haline geliyor. Bazıları gerçek isimlerini gizlemek isterken bazıları ise yeni bir karakter yaratmayı tercih ediyor. Dosyayı açıyoruz!
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Eminem
Snoop Dogg
Jay-Z
50 Cent
Drake
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Ice Cube
2Pac
Notorious B.I.G.
LL Cool J
Busta Rhymes
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Post Malone
Travis Scott
Xzibit
André 3000
Cardi B
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Lil' Kim
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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