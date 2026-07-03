Rapçilerin Kullandığı Sahne İsimlerinin Ardında Yatan Şaşırtıcı Hikayeler

Marshall Mathers, gençlik yıllarında adının ve soyadının baş harfleri olan M ve M'i kullanıyordu. Bu kısaltma zamanla telaffuz edilerek Eminem formuna dönüştü. İlk bakışta basit gibi görünse de dünyanın en tanınan rap isimlerinden biri böyle ortaya çıktı. Çocukluk döneminde arkadaşları da ona bu şekilde hitap ediyormuş. Yani bugün milyonların bildiği isim aslında oldukça doğal bir dönüşümün ürünü.